Zväz švajčiarskych firiem skritizoval recipročné clá

Zürich 3. apríla (TASR) - Najväčší zväz švajčiarskych podnikov Economiesuisse skritizoval rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť na švajčiarske produkty vysoké recipročné clá. Označil ich za škodlivé a neopodstatnené, pričom poukázal na fakt, že Trump pri hodnotení vzájomného obchodu neberie do úvahy všetky faktory. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v stredu (2. 4.) oznámil recipročné clá, pričom plošné stanovil na úrovni 10 %, v prípade viacerých krajín však uvalil vyššie clá, a to pre vysoký obchodný deficit USA s týmito štátmi. K najviac potrestaným patrí práve Švajčiarsko, na výrobky z ktorého Trump uvalil recipročné clo vo výške 31 %. Na porovnanie, pri Európskej únii určil clo vo výške 20 % a v prípade Británie základné clo na úrovni 10 %.



Podľa Economiesuisse však Trump nemá na zavedenie ciel žiadne prijateľné dôvody. „Najnovšia eskalácia v obchodných vzťahoch predstavuje veľkú záťaž pre švajčiarsky exportný priemysel,“ uviedol Economiesuisse s tým, že clá „sú škodlivé a neopodstatnené“.



Trump pri rozhodovaní poukázal na vysoký deficit USA v obchode s tovarom so Švajčiarskom. Economiesuisse však uviedol, že americký prezident nepočíta služby. V prípade započítania tohto segmentu je vzájomný obchod takmer v rovnováhe.



Svetlým bodom v tejto situácii je podľa Economiesuisse fakt, že do ciel neboli zahrnuté švajčiarske farmaceutické produkty. Chemické a farmaceutické výrobky tvorili vlani viac než polovicu švajčiarskeho exportu do USA. Spojené štáty sú najväčším exportným trhom Švajčiarska a švajčiarska vláda sa Washingtonu aj snažila dať najavo, že krajina sa nemalou mierou podieľa na podpore americkej ekonomiky. Švajčiarsko je napríklad šiestym najväčším zahraničným investorom v USA.