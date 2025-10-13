Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zväz: Tržby farmaceutického priemyslu v prvom polroku klesli o 2 %

V odvetví pôsobí 256 podnikov s 20 a viac zamestnancami, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Tržby chemického a farmaceutického priemyslu dosiahli v prvom polroku 2025 hodnotu 6,477 miliardy eur, čo je pokles o 2 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024. Sektor zažíva náročné obdobie sprevádzané rastom nákladov, poklesom konkurencieschopnosti a neistotou na trhu, uviedol v pondelok Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

„Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku čelí v roku 2025 zložitej ekonomickej situácii. Okrem dlhodobých výziev spojených s energetickou náročnosťou a nestabilitou dodávateľských reťazcov odvetvie zaťažujú aj legislatívne zásahy prijímané bez dostatočnej odbornej diskusie s podnikateľským sektorom,“ upozornil zväz. Investičnú aktivitu oslabuje rast nákladov spojený so zvýšením minimálnej mzdy, zavedením transakčnej dane a konsolidačnými balíčkami. Jediným segmentom s pozitívnym vývojom zostáva farmaceutická výroba, ktorá medziročne vzrástla o 9 %.

V odvetví pôsobí 256 podnikov s 20 a viac zamestnancami, čo je o 4 % menej ako v predchádzajúcom roku. Počet podnikov tak pokračuje v dlhodobom poklese, čo podľa ZCHFP ukazuje na znižujúcu sa stabilitu sektora.

ZCHFP spresnil, že z pohľadu nákladov došlo k päťpercentnému nárastu spotreby materiálu, energie a ostatných dodávok, čo zvyšuje tlak na efektivitu výroby. Pridaná hodnota medziročne klesla o 2 %, čo v kombinácii s rastom miezd predstavuje vážny signál pre udržateľnosť konkurencieschopnosti.

Priemerná mesačná mzda v odvetví sa v prvom polroku 2025 zvýšila o takmer 4 % na 2247 eur, pričom najvyššie platy dosahuje tradične rafinérsky priemysel. V ostatných priemyselných odvetviach však mzdy rástli rýchlejšie - od 5 do 16 %, čo ďalej oslabuje atraktivitu chemického a farmaceutického sektora na trhu práce.

Z dlhodobého hľadiska je súbežný rast miezd a pokles pridanej hodnoty neudržateľný. Firmy čelia vysokým vstupným nákladom, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, legislatívnej nestabilite a tlaku na ekologizáciu výrobných procesov.

„ZCHFP upozorňuje, že nekonzistentné rozhodnutia vlády a zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia môžu v blízkej budúcnosti ešte viac spomaliť rozvoj tohto strategického odvetvia. Chemický a farmaceutický priemysel je pritom kľúčový pre stabilitu priemyselnej výroby, inovácie a exportnú výkonnosť Slovenskej republiky,“ dodal ZCHFP.
