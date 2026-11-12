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Stavebníci:Treba viac technických odborníkov a modernejšie vzdelávanie
Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, budúcnosť technického vzdelávania a potreba predvídateľných investícií boli hlavné témy štvrtej odbornej konferencie Zväzu stavebného priemyslu Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Stavebníctvo potrebuje viac technických odborníkov aj modernejšie vzdelávanie. Práve nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, budúcnosť technického vzdelávania a potreba predvídateľných investícií patrili k hlavným témam štvrtej odbornej konferencie Zväzu stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) s názvom Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou - Kto bude stavať Slovensko? Informoval o tom vo štvrtok ZSPS.
Rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš uviedol, že poslaním technických univerzít je pomáhať slovenskému priemyslu rásť a inovovať. „Pri plánovaní študijných kapacít musíme brať do úvahy dopyt zamestnávateľov aj dlhodobú spoločenskú objednávku. Ak má Slovensko o desať či pätnásť rokov modernizovať priemysel a spoľahlivo budovať, obnovovať a prevádzkovať kritickú infraštruktúru, už dnes musí vytvárať podmienky na prípravu odborníkov v strategických odboroch. Tomu by mali zodpovedať aj kapacity a financovanie vysokoškolského vzdelávania,“ upozornil Mésároš.
Diskusia sa dotkla aj postavenia bakalárskeho a inžinierskeho vzdelania v stavebníctve. „Bakalárske vzdelanie má v stavebníctve svoje miesto, ale predstava, že môže vo veľkom rozsahu nahradiť inžiniersku kvalifikáciu, je príliš zjednodušená. Digitálne modelovanie, nové materiály, energetické požiadavky aj rastúca technická náročnosť stavieb zvyšujú nároky na odbornosť a zodpovednosť ľudí, ktorí stavby pripravujú a riadia. Firmy potrebujú absolventov primárne inžinierskeho štúdia, nie naopak,“ vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková povedala, že cieľom je pripravovať a realizovať dopravné stavby plynule a predvídateľne, aby stavebné firmy mohli s predstihom plánovať ľudí, techniku aj subdodávateľov. „Európske zdroje zostávajú hlavným pilierom financovania a usilujeme sa ich maximálne využívať. Pri veľkých projektoch preto hľadáme možnosti financovania naprieč programovými obdobiami a zároveň pripravujeme ďalšie stavby tak, aby sa mohli začať realizovať už v úvodných rokoch nového obdobia. Popri tom preverujeme aj ďalšie dlhodobé a udržateľné možnosti financovania,“ zdôraznila Žiláková.
Stavebníctvo podľa Kováčika zohráva pri zvyšovaní energetickej efektívnosti kľúčovú úlohu. „Komplexná obnova budov si vyžaduje prepojenie stavebných opatrení, energetických technológií a riadenia prevádzky. Ich návrh aj realizácia musia byť v rukách kvalifikovaných odborníkov a zhotoviteľov, pretože od kvality prípravy a vykonania prác závisí dosiahnutie aj dlhodobé udržanie energetických úspor,“ dodal prezident ZSPS.
Rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš uviedol, že poslaním technických univerzít je pomáhať slovenskému priemyslu rásť a inovovať. „Pri plánovaní študijných kapacít musíme brať do úvahy dopyt zamestnávateľov aj dlhodobú spoločenskú objednávku. Ak má Slovensko o desať či pätnásť rokov modernizovať priemysel a spoľahlivo budovať, obnovovať a prevádzkovať kritickú infraštruktúru, už dnes musí vytvárať podmienky na prípravu odborníkov v strategických odboroch. Tomu by mali zodpovedať aj kapacity a financovanie vysokoškolského vzdelávania,“ upozornil Mésároš.
Diskusia sa dotkla aj postavenia bakalárskeho a inžinierskeho vzdelania v stavebníctve. „Bakalárske vzdelanie má v stavebníctve svoje miesto, ale predstava, že môže vo veľkom rozsahu nahradiť inžiniersku kvalifikáciu, je príliš zjednodušená. Digitálne modelovanie, nové materiály, energetické požiadavky aj rastúca technická náročnosť stavieb zvyšujú nároky na odbornosť a zodpovednosť ľudí, ktorí stavby pripravujú a riadia. Firmy potrebujú absolventov primárne inžinierskeho štúdia, nie naopak,“ vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková povedala, že cieľom je pripravovať a realizovať dopravné stavby plynule a predvídateľne, aby stavebné firmy mohli s predstihom plánovať ľudí, techniku aj subdodávateľov. „Európske zdroje zostávajú hlavným pilierom financovania a usilujeme sa ich maximálne využívať. Pri veľkých projektoch preto hľadáme možnosti financovania naprieč programovými obdobiami a zároveň pripravujeme ďalšie stavby tak, aby sa mohli začať realizovať už v úvodných rokoch nového obdobia. Popri tom preverujeme aj ďalšie dlhodobé a udržateľné možnosti financovania,“ zdôraznila Žiláková.
Stavebníctvo podľa Kováčika zohráva pri zvyšovaní energetickej efektívnosti kľúčovú úlohu. „Komplexná obnova budov si vyžaduje prepojenie stavebných opatrení, energetických technológií a riadenia prevádzky. Ich návrh aj realizácia musia byť v rukách kvalifikovaných odborníkov a zhotoviteľov, pretože od kvality prípravy a vykonania prác závisí dosiahnutie aj dlhodobé udržanie energetických úspor,“ dodal prezident ZSPS.