Zväz včelárov očakáva úhyn včiel v hodnote okolo 3,6 milióna eur

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenský zväz včelárov (SZV) očakáva úhyn včiel v hodnote okolo 3,6 milióna eur. V súčasnosti prebieha monitoring strát včiel za obdobie zimovania 2019/2020. SZV však už vie teraz povedať, že niektorým včelárom uhynula väčšina včelstva. Pre TASR to uviedol podpredseda SZV Róbert Chlebo. Momentálne sa analyzujú aj záťažové látky a prítomnosť patogénov zo vzoriek mŕtvych včiel.



Chlebo vysvetľuje, že do sezóny 2018/2019 straty včiel nepresiahli hranicu desať percent, čo je všeobecne akceptovaná hranica úhynu. V sezóne 2018/2019 však zimné straty na Slovensku boli nad desať percent. "Predstavuje to hodnotu mŕtvych včelstiev 3,6 milióna eur a s podobným číslom rátame aj túto jar," poznamenal Chlebo.



Počas sezóny sa dajú výpadky včelstiev nahradiť vytváraním nových. "Štandardne sa sledujú najmä mimosezónne výpadky včelstiev, ku ktorým dochádza v období od ich poslednej kontroly v septembri a októbri, do obdobia prvých preletov včelstiev vo februári a marci," približuje Chlebo. Straty včelstva sa monitorujú prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov.



Zimné úhyny včelstiev sú podľa Chleba najviac ovplyvnené parazitom klieštik a niektorými genetickými verziami ním prenášaného vírusu. "Na prežívateľnosť včelstiev v hlavnej sezóne zas najviac vplýva nedostatok priebežne kvitnúcej včelej pastvy a znižovanie dlhovekosti včiel, ako aj plodnosti matiek a trúdov, v dôsledku záťažových látok, najmä pesticídov používaných v ochrane rastlín, ale aj na liečenie klieštikovitosti," hovorí Chlebo. Dodáva, že včelári asi nikdy nebudú schopní odhaliť viacnásobné vzájomné pôsobenie rôznych látok či chorôb.



V súčasnosti je na Slovensku okolo 18.000 včelárov, ktorí obhospodarujú takmer 300.000 včelstiev, uvádza Chlebo. Väčšina z nich patrí do SZV.