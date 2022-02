Zväz včelárov: OĽANO pracuje na zániku slovenského včelárstva

Bratislava 8. februára (TASR) – Drastické obmedzenie včelárstva, ktoré pripravujú poslanci hnutia OĽANO v rámci zákona o ochrane zvierat, spôsobí historický nedostatok medu pre slovenských spotrebiteľov a zvýši dovoz nekvalitného, sfalšovaného medu na Slovensko. Poškodí tiež opeľovaciu činnosť včiel, a tým poľnohospodársku i záhradkársku produkciu v celej krajine. Slovenský zväz včelárov (SZV) sa proti týmto nekompetentným aktivitám dôrazne ohradzuje a bude proti ním aktívne vystupovať.



Ako ďalej informoval Milan Rusnák, predseda SZV, skupina poslancov Národnej rady (NR) SR hnutia OĽANO okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat. Jeho súčasťou má byť aj obmedzenie chovu včelstiev na štvorcový kilometer (km2). Navrhujú, aby bol počet včelstiev regulovaný na maximálne dve včelstvá na km2. Pri rozlohe Slovenska 49.000 km2 by to znamenalo pokles včelstiev až o 72 %, z 350.000 na 98.000 včelstiev. Počet včelárov by sa tak rapídne znížil z aktuálnych približne 22.000 len na niekoľko tisíc.



Ročná produkcia medu slovenských včelárov sa podľa Rusnáka pritom v súčasnosti pohybuje na úrovni 5,5 milióna kilogramov (kg) ročne. Návrh poslancov OĽANO by podľa neho spôsobil jej zníženie na 1,6 milióna kg ročne a sebestačnosť Slovenska vo výrobe medu by poklesla na historicky najnižšiu úroveň, len 17 až 20 %. Už v súčasnosti sa pritom pohybuje na úrovni 60 až 70 % spotreby obyvateľstva.



"Výroba medu by po schválení takéhoto návrhu na Slovensku poklesla tak výrazne, že štatisticky by sa na každého obyvateľa Slovenska ušlo len štvrť kilogramu kvalitného slovenského medu. Med, ktorý by chýbal, by sa musel vykrývať dovozom podradných, lacných a často falšovaných medov zo zahraničia. Práve slovenský med pritom patrí svojou kvalitou a antimikrobiálnymi vlastnosťami medzi najlepšie na svete. Nerozumieme preto, o čo týmto poslancom ide," povedal Rusnák.



Okrem drastického zníženia chovu pritom poslanci OĽANO v novom zákone podľa neho navrhujú aj zákaz prepravy včiel, takzvaného kočovania, zákaz šľachtenia včiel a zákaz inseminácie, čiže kontrolovaného oplodňovania včelích matiek s dôrazom na kvalitu genetiky.



"Títo poslanci, ktorí nemajú ani potuchy o včelárstve, pripravujú návrh zákona od stola, so zahraničnými poradcami. Odbornú slovenskú verejnosť neoslovili, ani neprizvali. Do dnešného dňa nám pritom nevysvetlili, čo ich k takýmto krokom, ohrozujúcich slovenských spotrebiteľov a slovenských včelárov vedie. Takéto drastické legislatívne opatrenia obmedzujúce chov a prepravu včiel neexistujú nikde v EÚ, ani vo svete. Slovenský zväz včelárov a jeho 15.500 členov nemieni zostať ticho. Budeme sa pýtať a argumentovať a vysvetľovať aj našim zákazníkom," zdôraznil Rusnák.



Slovenský zväz včelárov združuje takmer 15.500 členov s viac ako 255.000 včelstvami po celom území Slovenska. Pozostáva zo 159 základných organizácií a kolektívnych členov. Okrem organizácie a podpory včelárov zabezpečuje aj vzdelávanie mladých včelárov na Slovensku.