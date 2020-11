Vinohradníci žiadajú MPRV o podporu reštrukturalizácie vinohradov

Bratislava 13. novembra (TASR) - Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO) o podporu na dofinancovanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradov formou štátnej pomoci. Informoval o tom ZVVS.



"Potrebujeme mať konkurencieschopné vinohrady – vysadené vhodnou odrodou a na vhodných miestach, aby sme vedeli produkovať vína najvyššej kvality s chráneným označením pôvodu. Nechceme tu len vyplakávať, že stále sa sem vozia iba lacné vína zo zahraničia. Sami sa snažíme investovať a vybudovať vinohrady, ktoré obstoja čo do výberu odrody aj do množstva produkcie a výsledok - hrozno na výrobu vína - bude vedieť konkurovať aj cenou," uviedla Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka ZVVS.



Reštrukturalizácia vinohradov je podľa ZVVS jedno z najlepších opatrení, ktoré môžu vinohradníci čerpať. Umožňuje nanovo vysadiť vinohrad, a to každému záujemcovi, ktorý sa chce venovať vinohradníctvu. Záujemcov je však veľmi veľa a dotácie poskytnuté z EÚ nestačia. Zväz preto navrhuje, aby aj štát vlastnými zdrojmi prispel k realizácii tohto opatrenia.



"Budujeme architektúru tejto krajiny na ďalších 30 rokov, a preto by malo byť v záujme štátu k nej prispieť. Štát doteraz prednostne prispieval miliónovými investíciami do budovania automobiliek, ale myslíme si, že je najvyšší čas podporiť aj zelenú architektúru Slovenska. Vinohrady okrem krajinotvorby a biodiverzity prispievajú aj k tvorbe pracovných miest, či už pri obhospodarovaní, spracúvaní hrozna, predaji vína alebo agroturistike. Sú to zamestnanecké miesta vytvorené na 30 rokov," povedal prezident ZVVS Vladimír Mrva.



ZVVS upozornil, že vinohradníci, ktorí spomínané opatrenie čerpajú, ho však musia najprv celé zaplatiť. Zobrali si na to úvery s tým, že EÚ im preplatí aspoň 50 - 75 %. Dnes sa však dozvedajú, že nedostanú toľko, koľko je v návrhu nariadenia vlády, ale možno o 30 až 50 % menej. S tým nesúhlasia. Zobrali si úvery na výsadbu vinohradov a zrazu dostanú nižšiu pomoc, ako očakávali. Ohrozená je sebestačnosť firiem, tisícky pracovných miest. Banky im už na ďalšie fungovanie neposkytnú úvery, pretože dostanú nálepku "nedôveryhodný" klient, uvádzajú vinohradníci.



Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska preto žiada ministra pôdohospodárstva Mičovského, aby podporil konkurencieschopnosť vinohradníkov a dofinancoval opatrenie formou štátnej pomoci. "Aj v programovom vyhlásení vlády je uvedená podpora vinohradníctva. Žiadame len, aby vláda dodržala sľub a vinohradníkov aj naozaj podporila," dodal prezident ZVVS.