Zväz vníma organizovanie kempingovej rally v SR ako príležitosť

Bratislava 4. júla (TASR) - Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR vníma organizovanie 98. svetovej kempingovej a karavaningovej rally v roku 2027 na Slovensku ako mimoriadnu príležitosť pre cestovný ruch. Informoval o tom Radoslav Oliver Košík, generálny sekretár ZCR SR.



„Svetová rally predstavuje jedno z najväčších a najprestížnejších podujatí vo svete kempingu a karavaningu a otvára dvere známym aj menej známym destináciám. Je unikátnou príležitosťou ukázať Slovensko ako dovolenkovú destináciu. Som rád, že sme podpisom memoranda o spolupráci so Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu (SACC) podporili kandidatúru Slovenska a ešte radšej že táto bola aj úspešná,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident ZCR SR.



„Investičný dlh do rozvoja karavaningu je obrovský a vybudovanie modernej infraštruktúry hodnej 21. storočia je jedným z kľúčových pilierov jeho rozvoja. Práve na takéto účely bol zriadený Fond na podporu cestovného ruchu a očakávame jeho podporu,“ dodal Harbuľák.



„Karavaning patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim druhom cestovného ruchu. V roku 2020 bol odhad počtu karavanov v Európe necelých 6 miliónov, počas nasledujúcich 4 rokov však priemerne pribúdalo viac ako 200.000 nových registrácií ročne. Dnes má Európa viac ako 20 miliónov karavanistov. Ak by Slovensko navštívilo iba 1 % z nich, počet prenocovaní by stúpol o stovky tisíc. Obrat súvisiaci so službami naviazanými na európskych karavanistov predstavuje viac ako 50 miliárd eur ročne,“ doplnil prezident SACC Jaroslav Mišura.



„Skúsenosti máme z rokov 1974 a 1991, keď bolo Slovensko rovnako hosťujúcou krajinou. Odvtedy sa však svet karavaningu posunul míľovými krokmi vpred a organizovanie svetovej rally vnímame ako obrovskú výzvu, s ktorou sa radi popasujeme“, povedal Mišura.



ZCR SR je strešnou organizáciou združujúcou najvýznamnejšie asociácie, združenia a subjekty pôsobiace v slovenskom cestovnom ruchu.