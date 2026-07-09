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Zväz výrobcov tepla: Štát má možnosť rozhodnúť o budúcich cenách
Podľa zväzu súčasné legislatívne nastavenie vysiela do sektora protichodné signály.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Štát má možnosť v najbližších týždňoch rozhodnúť, ako rýchlo sa bude teplárenský sektor dekarbonizovať, aké stabilné budú dodávky tepla a koľko budú domácnosti za vykurovanie platiť v nasledujúcich rokoch. Vo štvrtok na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) v súvislosti so zákonom o energetickej efektívnosti, ktorým sa upravuje aj zákon o tepelnej energetike.
Podľa zväzu súčasné legislatívne nastavenie vysiela do sektora protichodné signály. Na jednej strane štát podporuje modernizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) a očakáva od nich významný príspevok k plneniu klimatických cieľov. Na druhej strane zároveň podporuje budovanie individuálnych zdrojov tepla aj v objektoch, ktoré sú už na moderné systémy CZT napojené.
Takýto prístup podľa SZVT znehodnocuje prínosy už vynaložených investícií na modernizáciu systémov CZT. Zároveň ohrozuje plnenie kritérií, ku ktorým sa prevádzkovatelia sústav CZT zaviazali pri čerpaní fondov EÚ a znižuje ich schopnosť financovať ďalšie ekologické investície.
„Dekarbonizáciu teplárenstva nevidíme v tom, že každá budova bude mať vlastný zdroj tepla. Vidíme ju v moderných mestských energetických systémoch, ktoré dokážu využívať rôzne obnoviteľné zdroje energie a prinášajú ekologickejšie teplo tisícom domácností naraz. Práve takýmto smerom sa dnes uberá väčšina európskych krajín,“ zdôraznil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Teplári zároveň volajú po predvídateľnosti. „Energetická politika musí ukázať cestu, ktorou sa štát bude uberať a chrániť predovšetkým verejný záujem. Na základe energetickej politiky je potom potrebné nastaviť všetky legislatívne, regulačné pravidlá a podporné mechanizmy štátu. Jednotliví aktéri v energetike budú vedieť, kde je ich miesto a budú môcť plánovať investície,“ vysvetlil Janiš. Súčasný Integrovaný národný energetický a klimatický plán podľa neho nie je energetická politika.
Zákon o energetickej efektívnosti je v štádiu vyhodnotenia pripomienkového konania. V rámci neho prišlo 1135 pripomienok, z toho 389 zásadných a jedna hromadná. V rámci hromadnej pripomienky navrhujú organizácie Priatelia Zeme - CEPA, Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko materiál stiahnuť a prepracovať. Obsahuje totiž podľa nich viaceré závažné koncepčné, obsahové aj legislatívno-technické nedostatky.
Cieľom návrhu zákona je do slovenskej legislatívy transponovať európsku smernicu o energetickej efektívnosti, čo malo Slovensko stihnúť do 11. októbra 2025.
Podľa zväzu súčasné legislatívne nastavenie vysiela do sektora protichodné signály. Na jednej strane štát podporuje modernizáciu systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) a očakáva od nich významný príspevok k plneniu klimatických cieľov. Na druhej strane zároveň podporuje budovanie individuálnych zdrojov tepla aj v objektoch, ktoré sú už na moderné systémy CZT napojené.
Takýto prístup podľa SZVT znehodnocuje prínosy už vynaložených investícií na modernizáciu systémov CZT. Zároveň ohrozuje plnenie kritérií, ku ktorým sa prevádzkovatelia sústav CZT zaviazali pri čerpaní fondov EÚ a znižuje ich schopnosť financovať ďalšie ekologické investície.
„Dekarbonizáciu teplárenstva nevidíme v tom, že každá budova bude mať vlastný zdroj tepla. Vidíme ju v moderných mestských energetických systémoch, ktoré dokážu využívať rôzne obnoviteľné zdroje energie a prinášajú ekologickejšie teplo tisícom domácností naraz. Práve takýmto smerom sa dnes uberá väčšina európskych krajín,“ zdôraznil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.
Teplári zároveň volajú po predvídateľnosti. „Energetická politika musí ukázať cestu, ktorou sa štát bude uberať a chrániť predovšetkým verejný záujem. Na základe energetickej politiky je potom potrebné nastaviť všetky legislatívne, regulačné pravidlá a podporné mechanizmy štátu. Jednotliví aktéri v energetike budú vedieť, kde je ich miesto a budú môcť plánovať investície,“ vysvetlil Janiš. Súčasný Integrovaný národný energetický a klimatický plán podľa neho nie je energetická politika.
Zákon o energetickej efektívnosti je v štádiu vyhodnotenia pripomienkového konania. V rámci neho prišlo 1135 pripomienok, z toho 389 zásadných a jedna hromadná. V rámci hromadnej pripomienky navrhujú organizácie Priatelia Zeme - CEPA, Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko materiál stiahnuť a prepracovať. Obsahuje totiž podľa nich viaceré závažné koncepčné, obsahové aj legislatívno-technické nedostatky.
Cieľom návrhu zákona je do slovenskej legislatívy transponovať európsku smernicu o energetickej efektívnosti, čo malo Slovensko stihnúť do 11. októbra 2025.