Zväz: Zásahy do procesov sa môžu negatívne prejaviť u verejnosti

Bratislava 14. februára (TASR) - Akýkoľvek zásah do nastavených procesov smerujúcich k realizácii stratégie a plánov súčasného vedenia Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa negatívne prejaví vo vnímaní odbornej, ale i laickej verejnosti. Uviedol to v piatok vo svojom stanovisku k súčasnej politickej situácii Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR. Informoval o tom viceprezident ZCR Roman Berkes.



"Veríme, že politické ambície jednotlivcov nedokážu zmariť ročnú úspešnú prácu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vyzývame všetky zúčastnené strany na upokojenie situácie a žiadame, aby neboli personálne nominácie, ktoré s obavami zachytávame v mediálnom priestore, budúcimi rozhodnými hlasmi rozvoja cestovného ruchu na Slovensku," uviedol ZCR.



Zväz pozitívne vníma otvorený dialóg a profesionálnu komunikáciu ministerstva s odbornou verejnosťou a realizáciu racionálnych krokov, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj a podporu domáceho a príjazdového cestovného ruchu. "Akýkoľvek zásah do nastavených procesov smerujúcich k realizácii stratégie a plánov súčasného vedenia ministerstva sa jednoznačne negatívne prejaví vo vnímaní odbornej, ale i laickej verejnosti," uviedol ZCR.