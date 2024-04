Zväz: Zelená dohoda pre budovy má pomôcť pri obnove budov na bezemisné

Bratislava 23. apríla (TASR) - Vytvorenie priaznivejších podmienok pre investície do čistej energie v budovách a mestskej mobilite vrátane obnovy budov na budovy bezemisné je cieľom Zelenej dohody pre budovy. Päťdesiat konkrétnych opatrení predstavili v utorok v Bratislave zástupcovia stavebného sektora, štátnej správy, samospráv, akademickej obce a investori. Informoval o tom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).



Zelená dohoda pre budovy je primárne zameraná na rezidenčné a nerezidenčné budovy, priemyselné budovy a mestskú infraštruktúru. Zatraktívniť a zvýšiť investície do čistej energie a obnovy budov chce napríklad aj modernizáciou a transformáciou stavebného sektora. Dosiahnuť to možno zvýšením produktivity práce v odvetví či efektívnosti stavebnej výroby. Pridanou hodnotou je aj prilákanie mladých ľudí a systémový rozvoj talentov v stavebníctve.



"Takto nadobudnutá konkurencieschopnosť vytvára atraktívne prostredie pre súkromné investície do výstavby nových, ako aj do obnovy už existujúcich budov a mestskej infraštruktúry, ktorá je základom pre udržateľný rozvoj v mestách a urbanizovaných regiónoch," uviedol prezident ZSPS a koordinátor projektu Pavol Kováčik.



Dosiahnutie klimatickej neutrality si podľa Kováčika žiada zásadné prehodnotenie spoločenských priorít a ich premietnutie do štátneho rozpočtu a alokácie fondov EÚ v jednotlivých operačných programoch. Potrebné je takisto transformovať stavebný sektor, aby reflektoval na čoraz náročnejšie požiadavky a sledoval trendy. Problematická je podľa Kováčika nízka produktivita práce v stavebníctve. Na jej rast sú nevyhnutné spriemyselnenie stavebnej výroby, robotizácia i zapájanie autonómnych alebo modulárnych systémov pri stavbe nových budov či obnove starších.



Transformácia budov na Slovensku na nové štandardy bude podľa odborníkov náročnou úlohou. "Transformácia budov na Slovensku na nové štandardy, ktoré budú energeticky efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, si bude vyžadovať mnoho práce. Dostatok zdrojov a rozmanité nástroje financovania dokážu napomôcť zvýšiť tempo obnovy budov na potrebnú úroveň tak, aby svojim obyvateľom naďalej slúžili, a to aj bez toho, aby predstavovali neúmernú záťaž pre životné prostredie," priblížil predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Jiří Plíšek.



Zelenú dohodu pre budovy podporilo 80 organizácií zastupujúcich stavebný sektor, dodávateľské odvetvie, finančný sektor, štát a verejnú správu, akademický sektor a mimovládne organizácie.