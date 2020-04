Zväz cestovného ruchu: Treba jasný plán a opatrenia

Bratislava 17. apríla (TASR) – Odvetvie cestovného ruchu potrebuje jasný časový plán, kedy by sa mohli postupne otvárať jednotlivé podniky. Zároveň budú nutné ďalšie opatrenia, tie aktuálne nie sú dostatočné. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák, ktorý tým apeloval aj na vládu. Pre podniky je podľa neho dôležité fungovať už v letnej sezóne.



Podotkol, že uplynul mesiac, odkedy pre nový koronavírus úplne ustal cestovný ruch. "Už mesiac sme bez akéhokoľvek príjmu. Hovoríme o 25.000 prevádzkach, ktoré sú zatvorené, to je takmer 13.000 podnikateľov, to je 160.000 zamestnancov, plus ďalší zamestnanci, ktorí pracujú v nadväzujúcich službách," vyčíslil Harbuľák s tým, že len cestovný ruch sa podieľa 3 % na hrubom domácom produkte (HDP).



Ak majú podniky udržať zamestnanosť a neskrachovať, je podľa zväzu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky už na letnú sezónu. "Ak nedokážeme otvoriť v letných mesiacoch, v podstatnej časti alebo aspoň v nejakej časti, môžeme mať rôzne nástroje zo strany štátu na pomoc, veľká väčšina tých podnikov jednoducho neprežije potom obdobie po letnej sezóne," skonštatoval Harbuľák.



Podniky pôsobiace v cestovnom ruchu podľa viceprezidenta ZCR Jána Svobodu naozaj potrebujú. Ako dodal, sú pripravené aplikovať potrebné prevádzkové a hygienické opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia hostí.



Svoboda zároveň vyzval vládu, aby bezodkladne prijala ďalšie opatrenia na zmiernenie dôsledkov na podniky, ktoré museli byť zatvorené. Mala by podľa neho začať s prípravou plánu na znovuotvorenie služieb cestovného ruchu a nástrojov na reštart cestovného ruchu. Apeloval na vládu, aby odpustila odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky, a to počas celého obdobia uzatvorenia, nielen počas jedného mesiaca.



Vláda by podľa Svobodu mala tiež zrušiť jednu z podmienok oprávnenia zamestnávateľa na príspevok. Ide konkrétne o podmienku, že podnik nesmie byť v ťažkostiach. "Mnoho hotelov, reštaurácií, kúpeľov prešlo v ostatnom období nákladnou rekonštrukciou, kde boli veľké investície a najmä vďaka odpisom a tak ďalej sa nachádzajú v zápornom hospodárskom výsledku a tým pádom akoby vypadávajú z tej štátnej podpory," upozornil s tým, že aj preto je žiadostí momentálne veľmi málo.



Dôležité je tiež podľa ZCR zaistiť preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve vrátane pravidiel ich čerpania. A to napríklad prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.



Podniky podľa Harbuľáka očakávajú výpadok v tržbách viac ako 500 miliónov eur, ohrozených je 60.000 pracovných miest. Cestovný ruch bude podľa neho potrebovať aj ďalšie opatrenia. ZCR chce vláde navrhnúť, aby znížila sadzbu DPH na stravovacie služby, pretože ide o efektívny nástroj najmä pre gastroprevádzky. Mala by tiež podľa Harbuľáka využiť existujúci nástroj v podobe rekreačných poukazov a zvážiť zmenu jeho financovania. Odbremeniť by sa mohli zamestnávatelia tým, že by sa táto záťaž preniesla na štát. Vrátiť by sa to štátu malo v podobe na výbere DPH či z odvodov.



Tiež by sa podľa neho malo umožniť oblastným a krajským organizáciám flexibilnejšie narábať s príspevkami, ktoré dostávajú. ZCR zároveň vyzval vládu, aby v spolupráci s okolitými krajinami koordinovala postupné otváranie hraníc.