Zväzy oceňujú colnú dohodu, problémom však je konkurencieschopnosť

Bratislava 28. júla (TASR) - Zamestnávateľské zväzy oceňujú euro-americkú colnú dohodu, problémom však je podľa nich konkurencieschopnosť európskych firiem. Úpadok konkurencieschopnosti priemyslu je podľa zväzov najväčšou výzvou, ktorej EÚ čelí a na ktorú musí urgentne reagovať.



„Pre Slovensko, ktoré patrí medzi najotvorenejšie a najexportnejšie ekonomiky v EÚ, má táto dohoda zásadný význam. Aj keď sa podarilo odvrátiť najvážnejšiu hrozbu v podobe 30-percentných ciel, dohodnutých 15 % stále predstavuje pre exportne orientované firmy citeľný zásah do nákladov a konkurencieschopnosti. Očakávali sme ambicióznejšiu dohodu s nižšími clami, ktorá by viac reflektovala riešenie kľúčových otázok, ako aj potrebu predvídateľnosti a stability podnikateľského prostredia,“ uviedol Rastislav Machunka, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



„Oceňujeme úsilie európskych vyjednávačov na čele s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom, ktorí sa zaslúžili o dosiahnutie dohody a odvrátenie obchodnej eskalácie. Zároveň však zdôrazňujeme, že takýto významný dokument by si vyžadoval pokrokovejší výsledok a väčšie ústupky, čo však nie je zlyhaním európskej strany, ale obmedzenej ochoty k ústupkom zo strany partnera,“ zdôraznil Machunka.



Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podľa slov jej generálneho sekretára Martina Hoštáka víta uzavretie dohody medzi EÚ a USA ako dôležitý krok k stabilizácii transatlantických vzťahov a odvráteniu obchodného konfliktu, ktorý by poškodil firmy aj zamestnancov na oboch stranách Atlantiku.



„Ako člen BusinessEurope zdôrazňujeme, že otvorený a pravidlami riadený obchod je základom európskej konkurencieschopnosti. Kľúčové je teraz zabezpečiť, aby dohoda vytvorila rovnováhu medzi obranou citlivých sektorov a udržaním dlhodobej strategickej spolupráce s USA,“ poznamenal Hošták.



Klub 500 víta, že sa otázka ciel medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi uzavrela, a to v relatívne krátkom čase. „Ukončenie tejto fázy neistoty vnímame pozitívne, pretože trhy a podnikateľské prostredie potrebujú predvídateľnosť a stabilitu. Na druhej strane je však ešte predčasné hodnotiť konkrétne vplyvy tejto dohody, keďže ešte nepoznáme jej úplné finálne znenie,“ priblížil Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500.



„Vo všeobecnosti považujeme za dôležité zdôrazniť, že problémom číslo jeden pre EÚ dnes nie sú clá, ale dlhodobo klesajúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva,“ zdôraznil Gregor.



Colná dohoda je podľa slov Andreja Lasza, generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), z pohľadu priemyslu kompromisom, ktorý síce odvrátil eskaláciu, ale zásadný problém nerieši. „Pätnásťpercentné clo nie je symbolické - v sektoroch s nízkymi maržami, ako je výroba áut a komponentov, predstavuje reálny náklad, ktorý môže ovplyvniť export aj investičné rozhodnutia. V praxi sa tieto náklady najskôr premietnu do cien finálnych produktov v USA, čo zníži ich dostupnosť a dopyt na tamojšom trhu,“ dodal Lasz.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu ohľadom zvýšenia ciel, uviedli zdroje z prostredia EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra DPA pre konzorcium európskych tlačových agentúr (European Newsroom, ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.