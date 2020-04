Zväzy stavebníkov v SR a ČR žiadajú úpravu cezhraničného styku

Bratislava 14. apríla (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci so Zväzom podnikateľov v stavebníctve (SPS) ČR pripravili spoločnú výzvu adresovanú vládam týchto krajín. Informoval o tom ZSPS na svojom webovom portáli. Zväzy vo výzve žiadajú o úpravu vzájomného cezhraničného styku pre pracovníkov na prioritných stavbách dopravnej, vodnej a energetickej infraštruktúry oboch krajín. „Práca i pobyt pracovníkov by sa, samozrejme, uskutočňovali v sprísnenom režime na minimalizáciu rizika nákazy,“ potvrdil prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Stavebné zväzy Česka a Slovenska žiadajú, aby stavební pracovníci mali umožnený vstup na územie oboch štátov a aby prípadná karanténa bola nariadená vždy iba v jednom štáte. Taktiež žiadajú, aby v prípade strategických stavieb, kde sú potrební veľmi špecifickí odborníci, umožnili vlády SR a ČR ich vycestovanie aj bez povinnej karantény s tým, že zamestnávateľ sa zaviaže zabezpečiť u týchto pracovníkov dodržiavanie sprísnených podmienok pre voľný pohyb aj mimo pracoviska.



„Pre ďalšie pokračovanie stavieb je z našej strany aktuálne kľúčové, aby stavebné spoločnosti mali prístup k cezhraničným pracovníkom nachádzajúcim sa na území susedného štátu. Český a slovenský stavebný trh je po mnohých rokoch veľmi úzko prepojený a počíta so vzájomným delením sa o kapacity,“ napísali v spoločnom liste.



Podľa zväzov je bežné, že špecializované strediská a zdroje vybudovala stavebná spoločnosť na území jedného štátu s tým, že ich bude využívať v druhom štáte. „Bez možnosti takéhoto zdieľania je naša snaha o neprerušený priebeh stavebných prác naďalej neudržateľná,” upozornili stavebníci.



„Vláda SR sa hlási k podpore efektívneho dopytu a rastu ekonomiky v pokrízovom období formou investícií či už do dopravnej infraštruktúry, alebo bývania. Na to, aby slovenské stavebníctvo bolo tieto výzvy schopné realizovať, musí najprv prežiť,“ dodal Kováčik.



Partnerské zväzy v iných krajinách EÚ už pritom podľa nich situáciu riešia, pripravujú investičné programy v spolupráci so stavenými firmami, bankami či štátom na udržanie hospodárstva počas pandémie a oživenie po kríze. „O návrhoch a riešeniach vzájomne komunikujeme aj na úrovni Európskej federácie stavebného priemyslu FIEC,“ uviedol Kováčik. Príkladom podľa neho môže byť Taliansko, kde sa pod názvom Webuild vytvára spoločná investičná iniciatíva s kapitálom okolo ôsmich percent HDP Talianska.