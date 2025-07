Zverejnenie návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ blokuje maďarský eurokomisár

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) má v stredu predložiť návrh na dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2028 - 2034 v predpokladanej výške 1,717 bilióna eur. Zverejnenie návrhu podľa informačného portálu Euractiv blokuje maďarský eurokomisár Olivér Várhelyi pre klauzulu o prísnejšej prepojenosti čerpania eurofondov s pravidlami právneho štátu, informuje spravodajca TASR.



Návrh viacročného finančného rámca (VFR) mal pôvodne vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre rozpočet predstaviť eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin o 12.30 h miestneho času, hovorcovský úrad EK neskôr oznámil, že to bude o 14.30 h a následná tlačová konferencia o 16.00 h, ale ani tieto termíny nie sú isté.



Portál Euractiv upozornil, že Várhelyi v zákulisných rozpočtových rokovaniach vyjadril nespokojnosť s klauzulou o „právnom štáte“, čiže podmienenosti využívania zdrojov EÚ s rešpektovaním princípov právneho štátu. V predošlých týždňoch viacero predstaviteľov eurokomisie a tiež poslancov Európskeho parlamentu zdôraznilo, že z budúceho sedemročného rozpočtu ani euro nesmie byť stratené pre nerešpektovanie pravidiel právneho štátu.



Euractiv s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje z EK uviedol, že v rámci napätých rokovaní o konečnom texte rozpočtu komisár pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat „robí rozruch“ v súvislosti s pridelením finančných prostriedkov EÚ svojej domovskej krajine - Maďarsku. Vláda v Budapešti má dlhodobý spor s Bruselom práve pre pošliapavanie princípov právneho štátu. Jeden z nemenovaných zdrojov pre Euractiv uviedol, že Várhelyi je „hlučnejší“ ohľadom navrhovanej finančnej obálky pre Maďarsko ako pre svoje vlastné portfólio v exekutíve EÚ - zdravotníctvo. Komisia navrhuje viaceré rozpočtové škrty a tie sa údajne majú dotknúť aj oblasti verejného zdravia.



Euractiv uviedol, že ak prideľovanie finančných prostriedkov EÚ bude prísnejšie viazané na právny štát, Maďarsko riskuje stratu značných zdrojov z Bruselu, pokiaľ nezmení svoj doterajší politický kurz. Najnovšia správa EK o právnom štáte za rok 2024 naznačila, že Maďarsko nedosiahlo žiadny pokrok vo viacerých sledovaných oblastiach.



Okrem Várhelyiho ďalších šesť eurokomisárov sa stavia proti použitiu daní na financovanie zložky vlastných zdrojov budúceho rozpočtu EÚ. Euractiv spresnil, že medzi „rebelmi“ sú výkonný podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto z Talianska a eurokomisári z Cypru Costas Kadis, Česka Jozef Síkela, Grécka Apostolos Tzitzikostas, Portugalska Maria Luísová Albuquerquová a Rumunska Roxana Minzatuová. Všetci vyjadrili výhrady k návrhu rozpočtu na generovanie vlastných zdrojov prostredníctvom nových daní.



Návrh rozpočtu, ktorý mala možnosť vidieť redakcia Euractivu, zahŕňa napríklad zavedenie nových daní z tabaku, elektronického odpadu a emisií uhlíka či zdanenie veľkých spoločností s cieľom pomôcť financovať navýšený rozpočet EÚ.



Budúci dlhodobý rozpočet EÚ ráta so zlúčením výdavkov na obranu, píše Euractiv





Európska komisia (EK) začala svoje stredajšie zasadnutie týkajúce sa schválenia návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034 oneskorene, o 12.45 h miestneho času, a to zrejme aj pre výhrady viacerých komisárov k niektorým položkám viacročného finančného rámca. Do médií však už „presakujú“ rôzne informácie, napríklad aj o budúcich výdavkoch na obranu, informuje spravodajca TASR.



Podľa zatiaľ dostupných údajov budúci sedemročný rozpočet by mal byť vo výške 1,717 bilióna eur.



Informačný portál Euractiv, s odkazom na nemenované zdroje z prostredia eurokomisie, v tejto súvislosti informoval, že exekutíva EÚ zvažuje zlúčenie všetkých existujúcich fondov obranného priemyslu do jedného veľkého Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť (ECF) v hodnote 522 miliárd eur.



Podľa návrhov, ktoré mal k dispozícii Euractiv, by ECF zahŕňal Európsky program obranného priemyslu (EDIP), čiže iniciatívu zameranú na posilnenie európskeho obranného priemyslu, ktorý má platiť do roku 2027. To naznačuje, že EK po roku 2027 zvažuje jeho obnovenie.



Ďalej by pod ECF spadala aj iniciatíva EK známa pod skratkou ASAP, čiže podpora výroby munície v Európe, najmä delostreleckej munície a riadených striel, ktorá má trvať do konca roka 2025. Aj tu sa očakáva, že bude predĺžená platnosť tohto programu, hoci poslanci Európskeho parlamentu dali najavo, že sú proti jeho predĺženiu.



Euractiv upozornil, že zatiaľ nie je jasné, ako chce eurokomisia zlúčiť obranné programy s rôznymi kritériami oprávnenosti a či bude možné presúvať peniaze z jedného programu do druhého.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)