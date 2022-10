Zverejnenie rozpočtu Británie bolo odložené na 17. novembra

Londýn 26. októbra (TASR) - Nový britský premiér Rishi Sunak odložil netrpezlivo očakávané zverejnenie rozpočtových plánov na 17. novembra. Oznámil to v stredu úrad premiéra, podľa ktorého si "správne rozhodnutia" o riadení britskej ekonomiky vyžadujú viac času. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Bloomberg.



Sunak svojmu tímu ministrov povedal, že "je dôležité dospieť k správnym rozhodnutiam a je potrebný tiež čas na to, aby kabinet tieto rozhodnutia potvrdil," uvádza sa vo vyhlásení Downing Street.



Trhy netrpezlivo vyčkávajú na "jesenné vyhlásenie", ktoré ukáže, ako chce nový premiér dosiahnuť udržateľnosť verejných financií a pokles dlhu v strednodobom horizonte. Jeho plán by mal byť tiež doplnený o prognózu Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť.



Premiér a minister financií Jeremy Hunt sa dohodli, že k zverejneniu fiškálnych plánov dôjde 17. novembra, uviedlo ministerstvo financií na sociálnej sieti Twitter po prvom zasadnutí vlády pod vedením Sunaka.



Minister Hunt pre BBC povedal, že tento "krátky odklad" je vzhľadom na okolnosti opodstatnený. Vyhlásenie malo byť pôvodne zverejnené 31. októbra.



"Máme teraz nového premiéra a perspektívu oveľa dlhodobejšej ekonomickej stability a v tomto kontexte je krátke 2,5-týždňové oneskorenie najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo rozhodnutie, ktoré urobíme, správne," uviedol.



"Bude obsahovať strednodobý fiškálny plán Spojeného kráľovstva, ktorý má postaviť verejné výdavky na udržateľný základ, znížiť dlh a obnoviť stabilitu," doplnilo ministerstvo financií na sociálnej sieti Twitter.



Oznam zverejnil úrad britského premiéra po tom, ako sa Sunak v stredu po týždňoch politických otrasov pustil do práce.



Expremiérka Liz Trussová, ktorá odišla z úradu v utorok (25. 10.), spôsobila otrasy na finančných trhoch svojím nepremysleným plánom na zníženie daní, pričom výpadok príjmov chcela financovať z nových pôžičiek.