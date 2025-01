Zverejnia vek odchodu do dôchodku pre ľudí narodených v roku 1967

Bratislava 14. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by malo tento rok ustanoviť všeobecný dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1967. Zverejniť by ho malo na šesť rokov dopredu, a to práve v roku 2025, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom ľudia narodení v roku 1967 dovŕšia všeobecný dôchodkový vek. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu zákona o sociálnom poistení, ktorý zverejnilo MPSVR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Pre tieto osoby je dôchodkový vek určený v zákone o sociálnom poistení. Posledný dôchodkový vek je určený osobám narodeným v roku 1966, a to 64 rokov. Keďže ročníky narodené do roku 1967 majú už dôchodkový vek známy, ich dôchodkový vek ostáva zachovaný," uviedlo MPSVR v predbežnej informácii.



Od tohto roku sa navyšovanie dôchodkového veku pre ľudí narodených v roku 1967 naviaže na strednú dĺžku života. "Dôchodkový vek konkrétneho poistenca sa ustanovil ako všeobecný dôchodkový vek znížený za výchovu dieťaťa, to jest aby ženám, ktoré vychovali dieťa, bol aj naďalej dôchodkový vek znížený o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov," spresnil rezort práce.



V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nie je možné pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, tak sa prizná mužovi, ktorý dieťa vychoval v rovnakom období.