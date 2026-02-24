< sekcia Ekonomika
Zverejnili informáciu, koľko Slováci vlani minuli na hazarde
Dominantné postavenie a medziročný rast zaznamenali internetové kasína, ktorých podiel na celkovom výťažku z hazardných hier bol 36,6 %.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Slováci uzatvorili v roku 2025 stávky v celkovej výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy eur. Na hazardných hrách tak celkovo minuli 1,55 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje nárast o 7,2 %. Vyplynulo to z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier dosiahol za rok 2025 podľa úradu 369,9 milióna eur, medziročne sa zvýšil o 22,67 milióna eur. Dominantné postavenie a medziročný rast zaznamenali internetové kasína, ktorých podiel na celkovom výťažku z hazardných hier bol 36,6 %. V roku 2024 to bolo 32,8 % a v roku 2021 21,6 %.
Výťažok z internetových hazardných hier dosiahol v roku 2025 sumu 568,6 milióna eur a odvody do štátneho rozpočtu boli na úrovni 151,1 milióna eur. „Predpokladáme, že rast online hazardných hier bude pokračovať aj naďalej. Je to prirodzený dôsledok technologického pokroku, dostupnosti výkonných smartfónov a prakticky neobmedzeného prístupu k internetu,“ uviedla generálna riaditeľka úradu Libuša Baranová. Doplnila, že jednou z priorít úradu je edukácia mladej generácie o rizikách hazardu.
Úrad zároveň poukázal na zmenu spotrebiteľského správania. Slováci podľa jeho údajov po prvý raz v kamenných herniach a kasínach prehrali menej než v internetových kasínach. Výťažok z kamenných herní a kasín dosiahol v roku 2025 sumu 469,3 milióna eur, čo bolo o 99,3 milióna eur menej ako v internetových kasínach. K poklesu prispel najmä ústup kamenných herní, pri ktorých výťažok tvoril 286,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 15,6 %. Naopak, výťažok kamenných kasín medziročne vzrástol o 40,7 milióna eur na 182,67 milióna eur.
Mierny medziročný nárast 3,4 % z pohľadu výťažku na 323,83 milióna eur zaznamenali aj športové stávky. Štát na odvodoch z kurzových stávok získal v roku 2025 sumu 89,12 milióna eur, medziročne o 2,2 milióna eur viac. Rastúcu popularitu podľa úradu potvrdzujú aj číselné lotérie, pri ktorých štát v roku 2025 na odvodoch vybral 51,29 milióna eur, čo je o 3,6 milióna eur viac než v roku 2024.
Úrad avizoval, že sa bude naďalej sústreďovať na rozvoj regulačných mechanizmov zameraných na ochranu hráčov a elimináciu nelegálnych praktík. Zároveň pripomenul, že od januára 2026 nadobudla účinnosť legislatívna zmena, na základe ktorej sa stal hlavným orgánom dohľadu nad ochranou spotrebiteľa v oblasti hazardných hier.
