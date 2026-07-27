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Zverejnili, koľko ľudí denne odvezú električky na petržalskej radiále
Po novej električkovej trati až na koniec Petržalky začala električka premávať v nedeľu 27. júla 2025.
Autor TASR
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Bratislava 27. júla (TASR) - Električky na petržalskej radiále v hlavnom meste denne odvezú 40.000 cestujúcich, mesačne vykazuje štatistika 1,2 milióna prepravených cestujúcich. V bilancii prvého roka plnohodnotnej prevádzky celej trasy do Petržalky to uvádza Dopravný podnik Bratislava (DPB).
Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský konštatuje, že električková linka 3 sa stala suverénne najvyťaženejšou linkou v meste. Pripomína, že premáva po trati dlhej 3,9 kilometra, ktorá má sedem nových zastávok, prechádza cez štyri mosty a 11 križovatiek. Denne po tejto trati prejde takmer 500 spojov. „Cesta z konca Petržalky priamo do centra mesta trvá presne 12 minút a 45 sekúnd a v opačnom smere, z centra na juh sídliska, dokonca 11 minút a 30 sekúnd,“ dodáva Rybanský.
Poukazuje i na dáta z dopravy cez bratislavské mosty, ktoré ukazujú, že Petržalčania začali cestovať inak. „Podiel Starého mosta, cez ktorý premávajú výlučne električky, na celkovom využití mostov mestskou hromadnou dopravou stúpol medziročne z 19 na 34 percent. Električka naopak stiahla veľký počet cestujúcich z autobusov (-13 percent), najmä z Mostu SNP, ktorého podiel na preprave klesol z dominantných 50 na 40 percent,“ uvádza Rybanský.
Čísla zároveň odhalili i to, že kým ráno Petržalčania viac využívajú autobusy, popoludní sa z práce vracajú domov električkou cez Starý most, ktorou komfortne obídu všetky popoludňajšie dopravné zápchy. Rybanský dáva do pozornosti i fakt, že cestujúci hojne využívajú električku i v rámci presunov po Petržalke, k atraktivite podľa neho výrazne prispieva i dvojminútový interval spojov počas rannej špičky. „Ten znamená priemernú dobu čakania na spoj 60 sekúnd, čím sme sa dostali na parametre metra,” hovorí predseda predstavenstva DPB.
To, že električky v Petržalke do veľkej miery nahradili prepravu autobusmi, umožnilo ušetriť i 454 ton skleníkových plynov ročne (CO2e) a z ovzdušia Bratislavy odstrániť 1,5 tony oxidov dusíka či 13 kilogramov prachových častíc.
Stúpajúca preferencia petržalskej električkovej radiály teší aj primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. „Na začiatku boli obavy, či električková trať nerozdelí Petržalku. Po roku od spustenia električky však vidíme, že sa udial pravý opak - električka spája. Nielen, že prepojila oba brehy Dunaja, ale máme vďaka nej vybudované aj nové premostenia, chodníky, križovatky, ktoré lepšie prepojili Petržalku a uľahčili pohyb Petržalčanov po tomto najväčšom slovenskom sídlisku,” dodáva Vallo.
Spolu s Rybanským sa zhodujú v tom, že práve električky sú a budú kľúčom k rýchlej verejnej doprave po meste, do ktorej je potrebné systematicky investovať.
Po novej električkovej trati až na koniec Petržalky začala električka premávať v nedeľu 27. júla 2025. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému.
Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský konštatuje, že električková linka 3 sa stala suverénne najvyťaženejšou linkou v meste. Pripomína, že premáva po trati dlhej 3,9 kilometra, ktorá má sedem nových zastávok, prechádza cez štyri mosty a 11 križovatiek. Denne po tejto trati prejde takmer 500 spojov. „Cesta z konca Petržalky priamo do centra mesta trvá presne 12 minút a 45 sekúnd a v opačnom smere, z centra na juh sídliska, dokonca 11 minút a 30 sekúnd,“ dodáva Rybanský.
Poukazuje i na dáta z dopravy cez bratislavské mosty, ktoré ukazujú, že Petržalčania začali cestovať inak. „Podiel Starého mosta, cez ktorý premávajú výlučne električky, na celkovom využití mostov mestskou hromadnou dopravou stúpol medziročne z 19 na 34 percent. Električka naopak stiahla veľký počet cestujúcich z autobusov (-13 percent), najmä z Mostu SNP, ktorého podiel na preprave klesol z dominantných 50 na 40 percent,“ uvádza Rybanský.
Čísla zároveň odhalili i to, že kým ráno Petržalčania viac využívajú autobusy, popoludní sa z práce vracajú domov električkou cez Starý most, ktorou komfortne obídu všetky popoludňajšie dopravné zápchy. Rybanský dáva do pozornosti i fakt, že cestujúci hojne využívajú električku i v rámci presunov po Petržalke, k atraktivite podľa neho výrazne prispieva i dvojminútový interval spojov počas rannej špičky. „Ten znamená priemernú dobu čakania na spoj 60 sekúnd, čím sme sa dostali na parametre metra,” hovorí predseda predstavenstva DPB.
To, že električky v Petržalke do veľkej miery nahradili prepravu autobusmi, umožnilo ušetriť i 454 ton skleníkových plynov ročne (CO2e) a z ovzdušia Bratislavy odstrániť 1,5 tony oxidov dusíka či 13 kilogramov prachových častíc.
Stúpajúca preferencia petržalskej električkovej radiály teší aj primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. „Na začiatku boli obavy, či električková trať nerozdelí Petržalku. Po roku od spustenia električky však vidíme, že sa udial pravý opak - električka spája. Nielen, že prepojila oba brehy Dunaja, ale máme vďaka nej vybudované aj nové premostenia, chodníky, križovatky, ktoré lepšie prepojili Petržalku a uľahčili pohyb Petržalčanov po tomto najväčšom slovenskom sídlisku,” dodáva Vallo.
Spolu s Rybanským sa zhodujú v tom, že práve električky sú a budú kľúčom k rýchlej verejnej doprave po meste, do ktorej je potrebné systematicky investovať.
Po novej električkovej trati až na koniec Petržalky začala električka premávať v nedeľu 27. júla 2025. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému.