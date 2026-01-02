< sekcia Ekonomika
Zverejnili nové formuláre daňových priznaní k dani z príjmov
Na portáli finančnej správy v časti Katalóg formulárov už nájdu klienti formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb a ďalšie formuláre.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Elektronické formuláre daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025, ako aj ďalšie nové verzie formulárov sú už k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy (FS). Lehota na podanie priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca tohto roka.
„Finančná správa zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy v časti Katalóg formulárov už nájdu klienti formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb a ďalšie formuláre,“ informoval v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Medzi ďalšie dostupné formuláre patrí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania či výkaz pre mimovládne neziskové organizácie.
„Daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2025 a zaplatenie dane je najneskôr do 31. marca 2026,“ pripomenul hovorca. Na podávanie daňových priznaní pritom musí daňovník použiť tlačivo, resp. elektronický formulár, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií (MF) SR.
