Zverejnili register s dostupnými informáciami o daňových poradcoch
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vytvorila nový register daňových poradcov a ich asistentov. Cieľom tohto kroku je poskytnúť širokej verejnosti, podnikateľom aj orgánom verejnej správy jednoduchý a rýchly prístup k overeným informáciám o odborníkoch, ktorí majú oprávnenie na poskytovanie daňového poradenstva. Informovala o tom vo štvrtok špecialistka pre PR a internú komunikáciu SKDP Martina Rybanská.
Nový register je dostupný na internetovej stránke komory v sekcii Hľadám poradcu. Obsahuje podrobné údaje o všetkých daňových poradcoch s osvedčením zapísaných v SKDP, ako aj o ich asistentoch. V databáze je možné vyhľadávať podľa mena, typu, teda či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, či daňovej špecializácie. Komora avizovala, že údaje bude pravidelne aktualizovať.
„Transparentnosť a dôveryhodnosť sú kľúčovými hodnotami našej profesie. Nový register umožní rýchle overenie, či konkrétny poradca alebo asistent má oprávnenie poskytovať daňové poradenstvo. Zároveň tým chránime verejnosť pred neodbornými alebo neoprávnenými poskytovateľmi služieb,“ vysvetlila tajomníčka SKDP Adriana Horváthová.
Register je bezplatný pre všetkých používateľov. Okrem základných kontaktných údajov obsahuje aj informácie o špecializácii, jazykových schopnostiach jednotlivých poradcov, či personálnych vzťahoch a prepojeniach, teda informáciu, ak prípadne pracuje v poradenskej spoločnosti. Pri kontaktoch je zverejnená aj mapa, v ktorej je vyznačené mesto pôsobenia poradcu. Pre verejnosť tak bude daný poradca ľahšie dohľadateľný.
„Veríme, že nový register prispeje k lepšej orientácii na trhu služieb a k posilneniu dôvery medzi daňovými poradcami a ich klientami,“ doplnila Horváthová.
