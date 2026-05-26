Zverejnili štatistiky, takto je na tom Nemecko s leteckou prepravou
Autor TASR
Wiesbaden 26. mája (TASR) - Takmer polovicu z celkovej osobnej dopravy realizovanej z nemeckých letísk tvorili minulý rok lety na krátke vzdialenosti. Uviedol to v utorok nemecký štatistický úrad Destatis.
Štatistici oznámili, že z celkového počtu 1,5 milióna letov v rámci osobnej prepravy tvorili lety na krátke vzdialenosti (do 1000 kilometrov) 45 %. Z nich najviac vyťaženou bola linka Frankfurt nad Mohanom - Londýn Heathrow s približne 11.000 letmi. Nasledovali lety na domácich linkách. V rámci nich najvyťaženejšou bola linka Berlín - Frankfurt nad Mohanom s počtom letov tesne pod 11.000.
Za prvé tri mesiace tohto roka však počet letov na krátkych trasách medziročne klesol. Dosiahol 137.700, čo oproti 1. štvrťroku minulého roka predstavuje pokles o 3 %. Dôvodom bol do veľkej miery štrajk v leteckej spoločnosti Lufthansa, ktorý zredukoval všetky lety vrátane diaľkových. Celkový počet letov klesol v 1. kvartáli medziročne o 1 % na 282.100.
Lety na krátke vzdialenosti sú kontroverzné pre ich vysokú ekologickú záťaž. Michael Kellner zo Strany zelených, ktorý sa zameriava na energetickú politiku, nedávno povedal, že podľa neho by Nemecko v súčasnom období problémov s leteckým palivom malo lety na krátke vzdialenosti zrušiť. Okrem vnútroštátnych letov by sa to malo týkať aj letov do ďalších európskych krajín a letov súkromnými lietadlami.
