Zverejnili tipy k uzatváraniu zmlúv v projekte Zelená domácnostiam

Bratislava 9. decembra (TASR) - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila odporúčania, čo sa oplatí dohodnúť v zmluve pri inštaláciách zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci projektu Zelená domácnostiam. Na stredajšom (6. 12.) seminári ich odprezentovali spoločne so zástupcami Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) či Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.



Seminár bol venovaný podrobnému vysvetleniu práv spotrebiteľov a okolnostiam, kedy a ako ich môžu uplatňovať. Ak vzniknú problémy medzi spotrebiteľom a dodávateľom, je možné bezplatne využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnou dohodou, ktorá je pre strany sporu záväzná.



"V spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou a spotrebiteľskými organizáciami sme pripravili rady, ako si pri inštaláciách zabezpečiť korektné obchodné vzťahy a dohodnúť pre obe strany férové zmluvy. Tie by mali ochrániť domácnosti aj v prípadoch, že všetko nevyjde podľa pôvodných plánov a predstáv," zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.



Pri inštaláciách podporovaných zariadení platia podľa neho pri riešení sporov rovnaké pravidlá ako pri súkromných investíciách. "Výber zhotoviteľa je vždy na výlučnom rozhodnutí domácnosti a dôležité je, čo je uvedené v zmluve, ktorú medzi sebou uzatvorili. Ak nastane problém, nemáme ako SIEA možnosť zasahovať do vzájomných zmluvných vzťahov," priblížil Jurikovič.



"S expertmi sme objasnili, v akých prípadoch sa môžu domácnosti obrátiť na SOI, ako môžu pomôcť spotrebiteľské organizácie a kedy riešenie zostáva na rozhodnutí súdu," dodal. SIEA sa bude so SOI informovať o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom.



"SOI dohliada na dodržiavanie práv spotrebiteľov a postupov pri reklamačnom konaní, ktoré sú definované v zákone na ochranu spotrebiteľa. Domácnosti jej môžu adresovať podnety aj pri podozrení, že výrobok môže byť nebezpečný. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, medzi ktoré patrí aj SOI, je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR," dodala hovorkyňa SIEA Zuzana Valentová.



V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam bude podľa SIEA z Programu Slovensko k dispozícii 151 miliónov eur. Agentúra zároveň pozýva na ďalší seminár týkajúci sa bytových domov. Zástupcovia SIEA na ňom vysvetlia, ako môžu bytové domy využiť poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a solárnych kolektorov. Uskutoční sa v stredu 13. decembra, prístupné bude aj online. V prípade záujmu o osobnú účasť je potrebné vyplniť registračný formulár na webe SIEA.