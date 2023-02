Zverejňovanie informácií pri verejnom obstarávaní sa má upraviť

Bratislava 2. februára (TASR) - Zverejňovanie niektorých informácií pri verejnom obstarávaní sa má upraviť. Vyplýva to návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý poslanci Národnej rady (NR) vo štvrtok posunuli do 2. čítania.



"Predmetom novelizácie sú legislatívne úpravy potrebné pre riadnu implementáciu euronariadenia 2019/1780, a to predovšetkým úprava zverejňovania niektorých informácií v rámci oznámení používaných v procese verejného obstarávania, a taktiež zákonné zadefinovanie nových štandardných formulárov na uverejňovanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní," informoval predkladateľ.



Návrh novely taktiež upravuje niektoré ustanovenia problematiky výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. V tejto súvislosti navrhovaná úprava predovšetkým precizuje a opravuje legislatívnu úpravu v rámci výkonu dohľadu, ktorá bola prijatá v rámci ostatných novelizácii zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v prvom polroku 2022.