Zvieratá na jar migrujú

Ak sa už zrážke so zverou nevyhnete, tu je návod, ako postupovať po nehode:

1. Zachovajte chladnú hlavu, skontrolujte svoj stav, či nie ste zranený. Hneď potom zistite, či nie je zranený niekto z posádky. Ak áno, volajte záchrannú službu.

2. Aby ste upozornili ďalších vodičov, nezabudnite na výstražné osvetlenie, reflexnú vestu a výstražný trojuholník.

3. Zavolajte políciu. Tá upozorní poľovnícky zväz, ktorý sa postará o uhynutú zver. Vo všeobecnosti neodporúčame dotýkať sa mŕtvych zvierat, nakoľko môžu byť choré. Zrážka so zverou spadá do kategórie nezavinených nehôd, preto sa nemusíte obávať, že privolaním polície dostanete pokutu.

4. Uhynutú zver si za žiadnych okolností neberte a nenakladajte do auta. Takéto konanie je protizákonné a môžete sa ním dopustiť pytliactva.

Bratislava 15. marca (OTS) - Aké sú jarné mesiace na cestách? Svetlo je síce dlhšie a aj mrazivých dní ubúda, na druhej strane však pribúda lesnej zveri, ktorá sa prebúdza a na jar migruje. Ani najlepší a najskúsenejší vodič, ktorý má odjazdené tisíce kilometrov, nedokáže vždy zabrániť stretu so zverou.,“ vysvetľuje vedúci tímu motorového poistenia z poisťovne Groupama,Ďalej sa dozviete:- Kedy a v ktorých úsekoch si treba dávať najväčší pozor?- Ako sa vyhnúť kolízii?- Čo by ste mali urobiť, ak už k zrážke dôjde?- Kto vám uhradí škodu na aute?Poškodený na vozidle býva po strete so zverou najčastejšie nárazník, blatníky, kapota, svetlá, teda predná a predná bočná časť auta. V závislosti od hmotnosti sa škody na aute môžu vyšplhať na 1500 EUR pri strete s menšou zverou (srnka, zajac) až do 5000 EUR pri veľkých jeleňoch či diviakoch. Vtedy už bývajú poškodené aj ďalšie diely, ako napr. chladič či čelné sklo.Najväčšie riziko zrážky je po zotmení a ráno, vtedy je zver najaktívnejšia. Často sa vyskytuje v blízkosti lesa, na okraji polí a v blízkosti riek. Srna, jeleň či diviak žijú v stádach, je pravdepodobné, že po prvej prebehnú aj ďalšie kusy. Lesné zvieratá sú plaché, snažia sa byť nenápadné, preto je pre vodiča častokrát náročné reagovať na náhlu prekážku na ceste. V úsekoch, ktoré sú vyznačené dopravným značením preto jazdite opatrne, sústredene a zníženou rýchlosťou, aby ste v prípade potreby dokázali včas reagovať.Ak stretnete na ceste zver, neblikajte svetlami, tie zvieratá len oslepia a zostanú nehybne stáť na ceste. Keď stojí zviera v ceste, neobiehajte ho, zastavte a počkajte, kým prejde. Ak brzdíte na poslednú chvíľu a zvládnete pri manévri trúbiť, hluk môže zvieratá vyplašiť.Zároveň pri manévri držte volant pevne v rukách a snažte sa zostať vo svojom jazdnom pruhu a najmä na vozovke. Čelný stret so zverou je pre posádku bezpečnejší, ako zísť autom mimo cesty a bočne naraziť do stromu.V základnom PZP takéto krytie nemáte, takže pokiaľ ste si priamo nepriplatili za riziko stretu so zverou, z Povinného zmluvného poistenia vám poisťovňa škodu neuhradí.“ hovorí PR konzultant z Groupamy,. V rámci havarijného poistenia od Groupamy máte zahrnuté aj asistenčné služby, kde vám pomôžu pri nehode, povedia vám ako postupovať a v prípade potreby sa postarajú o vaše poškodené auto. Nezabudnite však, že aj po kontakte s asistenčnými službami musíte nehodu ohlásiť ešte aj poisťovni.