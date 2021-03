ZVKSaOS: Ceny kŕmnych zmesí pre rast cien agrokomodít stúpajú

Bratislava 9. marca (TASR) - Po rokoch stabilných cien kŕmnych zmesí sú výrobcovia nútení ich ceny od októbra 2020 neustále zvyšovať. Oznámil to Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS).



Dôvodom je podľa zväzu výrazný a trvalý nárast cien základných kŕmnych komodít, a to pšenice, kukurice, jačmeňa a najmä sóje. Ich celkový podiel v kŕmnych zmesiach predstavuje až 85 %.



Zvyšovanie cien sa podľa ZVKSaOS prejavuje najmä v kŕmnych zmesiach pre ošípané, výkrm brojlerov a nosníc. Od októbra do januára sa ceny kŕmnych zmesí pre ošípané zvýšili o 8 %, výkrm brojlerov o 7,5 % a nosníc o 6 %. Od januára do marca, aj vzhľadom na minutie starých a lacnejších zásob komodít, sa ceny kŕmnych zmesí pre ošípané zvýšili o ďalších 7,5 %, pre výkrm brojlerov o 10 % a nosníc o 9,5 %. Vzhľadom na neustály rast cien agrokomodít predpokladá ZVKSaOS aj v ďalšom období ich zvyšovanie.



Podľa výrobcov krmív je reálny predpoklad, že celkový nárast cien kŕmnych zmesí od októbra 2020 do júna 2021 bude v prípade zmesí pre ošípané 18- až 20-percentný, pre výkrm brojlerov 19- až 21-percentný a pre výkrm nosníc 18- až 20-percentný. "Pokiaľ sa bude držať táto vysoká cenová hladina kŕmnych komodít naďalej, nepredpokladáme výrazné zníženie kŕmnych zmesí ani po novej úrode roku 2021," uviedol zväz výrobcov krmív.



"Vzhľadom na fakt, že na celkových nákladoch farmárov sa kŕmne zmesi v sledovaných kategóriách zvierat podieľajú 55 až 58 percentami a pokiaľ tieto zvýšené náklady nebudú zohľadnené v nákupných cenách u spracovateľov a následne v obchodných systémoch, bude pre nich táto skutočnosť likvidačná," dodal Marian Uhrík, predseda predstavenstva zväzu.