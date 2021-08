ZVKSaOS: Ceny kŕmnych zmesí pre rast cien agrokomodít výrazne rastú

Na archívnej snímke pšenica. Foto: TASR František Iván

Bratislava 5. augusta (TASR) – Úroda hustosiatych obilnín bude na Slovensku v tomto roku nižšia. Produkcia bola poznamenaná počasím, ktoré znížilo očakávané výnosy u pšenice na 5,4 tony na hektár a tiež spôsobilo nevyrovnanosť kvalitatívnych parametrov. Výrazne narástli ceny obilnín na svetových trhoch a zároveň sa zvýšili aj ceny kŕmnych zmesí. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS).Celková úroda pšenice na Slovensku by podľa zväzu mala klesnúť na 1,928 milióna ton z vlaňajších 2,133 milióna ton, u kukurice poklesne úroda napriek vyššej osiatej ploche medziročne na 1,580 milióna ton z 1,642 milióna ton a u jačmeňa na 610.000 z vlaňajších 679.000 ton. Zníženie odhadovanej produkcie je u ozimných plodín podľa zväzu výrobcov krmív spôsobené aj poklesom výmery, a to pri pšenici o 7,76 % a u jačmeňa o približne desatinu. Zvýšila sa naopak výmera kukurice, slnečnice a sóji.I keď výrobcovia krmív očakávajú pokles celkovej úrody pšenice o 8 %, napriek tomu je to podľa predsedu revíznej komisie zväzu Jozefa Rebra objem vysoko prevyšujúci potreby slovenských spracovateľov. Problémom však budú pre živočíšnu výrobu rastúce ceny obilnín aj repky na trhoch. Cena pšenice medziročne na európskej burze vzrástla o takmer 18 % a cena repky o takmer 40 %.To má podľa predsedu predstavenstva zväzu Mariana Uhríka vplyv na rast cien kŕmnych zmesí a premietne sa do zdražovania mäsa.upozornil Uhrík. Tento stav podľa Uhríka mimoriadne nepriaznivo ovplyvňuje ekonomiku farmárov pri výrobe živočíšnych produktov, no v októbri by mohlo prísť k miernej korekcii cien.upozornil Uhrík. Chovateľom sa podľa neho zvýšia náklady o pätinu až štvrtinu, čo je suma, ktorá sa musí premietnuť do zvýšených cien týchto produktov. V opačnom prípade budú farmári v strate. Podľa Uhríka nejde ani tak o automatické zvyšovanie cien potravín, ale o to, aby sa zosúladili prijateľné marže a náklady celého reťazca od chovateľov až po obchod.