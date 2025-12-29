< sekcia Ekonomika
Zvolen chce obnoviť zeleň na Námestí slobody
Odhadovaná suma projektovej dokumentácie je 57.089 eur bez DPH.
Autor TASR
Zvolen 29. decembra (TASR) - Mesto Zvolen plánuje obnoviť zelenú infraštruktúru vo svojom centre. Týka sa to Námestia slobody a Ulice Andreja Sládkoviča. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma projektovej dokumentácie je 57.089 eur bez DPH.
Predmetom zákazky je jej vyhotovenie v zmysle zadávacích podmienok. Dokumentácia má riešiť obnovu urbanistického priestoru Sládkovičovej ulice. Cieľom je nahradiť a posilniť existujúce prestarnuté a dožívajúce prvky zelenej infraštruktúry novými rôznorodejšími, estetickejšími a funkčne vhodnejšími prvkami. Projektová dokumentácia má zahŕňať aj obnovu urbanistického priestoru Námestia slobody. Má to byť revitalizácia zelenej plochy medzi cestnými komunikáciami i obnova plochy medzi chodníkom a parkoviskom pred mestským úradom.
Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 15. januára 2026. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
