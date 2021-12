Zvolen chce hospodáriť s rozpočtom viac ako 40 miliónov eur

Zvolen 4. decembra (TASR) – Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 40 miliónov eur. Zabezpečiť chce i viacero investičných akcií, na ktoré využije vlastné zdroje i mimorozpočtové prostriedky. Návrh rozpočtu na rok 2022 schválili mestskí poslanci koncom novembra na rokovaní zastupiteľstva.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 40.071.224 eur. Na vzdelávanie pôjde v novom roku 19.712.094 eur, pre kultúru, šport, voľný čas a mládež je to suma 1.922.783 eur. Sociálne služby a zdravotníctvo budú hospodáriť s hodnotou 1.714.204 eur, program bývanie a služby občanom bude mať sumu 5.369.986 eur. Pre cestovný ruch vyčlenili poslanci 170.451 eur, zvýšiť má napríklad počet turistov vo Zvolene. Doprava a technická infraštruktúra budú mať v ďalšom roku 4.224.652 eur. Na životné prostredie schválilo mestské zastupiteľstvo finančnú hodnotu 1.992.994 eur.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré sú na obstaranie hmotného a nehmotného majetku mesta, predstavujú vyše 3,2 milióna eur. Z nich bude vyše 200.000 eur pre parkovaciu politiku vo Zvolene, ktorá zahŕňa projektové dokumentácie a parkomaty. Suma 134.603 eur pôjde podľa schváleného rozpočtu na kontajnery na separovaný odpad a polopodzemné kontajnery. Pre kamerový systém, ktorý súvisí s policajnými službami, je suma 156.000 eur, na vybudovanie parkoviska na Prachatickej ulici bude podľa podkladov vyčlenených vyše 82.000 eur. Samospráva tiež bude spoluúčasťou financovať rekonštrukciu strechy na autobusovej stanici, v rozpočte je na to 40.000 eur. Občania tiež môžu očakávať osvetlenie priechodu pre chodcov Jiskrova, kde je vyčlenená suma 10.800 eur. Rovnako je to aj s priechodom pre chodcov Kozačeka – Divadelná, kde je hodnota 10.700 eur. Pre druhú etapu vytvorenia urnových miest na Cintoríne Zlatý Potok mesto vyčlenilo viac ako 56.000 eur.



"Sme si vedomí, že rozpočet bude potrebné v budúcom roku upravovať. Určite budeme musieť prehodnotiť napríklad výdavky na mestskú hromadnú dopravu, na základe sumy, ktorá vzíde z verejného obstarávania na dopravcu. A takýchto premenných je pochopiteľne viac. Aj preto je rozpočet vlastne živý proces, ktorý sa v aktualizáciách mení priebežne počas celého roka,“ uviedla k rozpočtu na nový rok primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. "Nie je to úplne ideálny rozpočet, to si asi všetci uvedomujeme. Čo sa týka kapitálových výdavkov, vedeli by sme si to predstaviť oveľa lepšie,“ povedal v diskusii počas zastupiteľstva poslanec Róbert Orság.