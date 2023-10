Národné lesnícke centrum od EK získalo grant takmer 15 miliónov eur

Zvolen 20. októbra (TASR) - Vybrané pracoviská Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene sa zmenia na špičkové európske centrá výskumu. NLC sa totiž podarilo získať od Európskej komisie (EK) grant z programu Horizon Europe vo výške takmer 15 miliónov eur, určený na výskum spracovania a využitia odpadu vznikajúceho pri výrobe papiera či na výskum energetického využitia drevného odpadu.



"Projekt ma za cieľ rozvinúť potenciál už vybudovaných unikátnych technológií, ktoré sme vybudovali vo Zvolene a v Gabčíkove v uplynulých rokoch," uviedol pri predstavovaní projektu generálny riaditeľ NLC Peter Balogh.



Výskum bude mať podľa neho značný vplyv na podnikateľský sektor, pretože sa tak minimalizuje riziko zo zavádzania nových postupov a technológií a zvýši sa pridaná hodnota a konkurencieschopnosť sektora.



Podľa Štefana Boháčeka z Výskumného ústavu papiera a celulózy (VÚPC), ktorý je v projekte jedným z partnerov NLC, sa pri výskume na nových technológiách budú snažiť docieliť vyrobiť biologicky degradovateľné obaly, ktoré by postupne mali nahrádzať plasty, a tiež vyvíjať postupy a zloženia pri výrobe špeciálnych papierov a filtračných materiálov, ktoré pomôžu napríklad pri boji s koronavírusom či inými respiračnými chorobami. Cieľom je tiež získavanie anorganických odpadových materiálov z odpadu a ich premena na biologicky neškodné hnojivá vo forme peliet.







NLC uspelo v žiadosti spomedzi 110 prihlásených projektov z celej Európy, pričom samotnú podporu získalo tento rok len 12 organizácií. "Je to pre nás veľký záväzok a zodpovednosť, aby sme ciele, ktoré sme si stanovili, aj naplnili," pripomenul Balogh. NLC grantom od EK automaticky získava ďalších 15 miliónov eur z výzvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Získanie grantu ocenil aj minister školstva Daniel Bútora, podľa ktorého sa tak Slovensku dostáva v tomto odvetví po prvý raz väčšej podpory výskumu a nákupu špičkových technológií. "Teší ma aj posilnenie medzinárodnej spolupráce, ktorá je aktuálne pre Slovensko veľmi dôležitá," dodal.



Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera je získanie tejto podpory najlepšou správou pre kraj za posledné obdobie. "Tento projekt ponúkne ľudom so vzdelaním prácu s vysokou pridanou hodnotou," pripomenul.



Do projektu je okrem NLC a VÚPC zapojený aj nemecký Fraunhofer Institute for Wood Research.