Zvolen obnoví zeleň v areáli Borová hora
Zvolen 24. marca (TASR) - Mesto Zvolen obnoví zeleň v areáli Borová hora, získalo na to nenávratný finančný príspevok vo výške 455.926 eur. V súčasnosti má vydané stavebné povolenie, jeho právoplatnosť očakáva v prvej polovici apríla. Začínajú aj s verejným obstarávaním. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Spresnila, že prvé práce na Borovej hore by sa mohli rozbehnúť v polovici júna. Projekt rekonštrukcie zelene schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Obnovu zelene budú financovať zo zdrojov Programu Slovensko, výsledkom prác má byť skrášlenie parku.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka dodal, že rekonštrukcia zelene v areáli znamená výsadbu nových drevín a trvalkových záhonov. Súčasťou bude aj obnova trávnikov a chodníkov. „Tie budú z priepustných materiálov, aby sa posilnili biodiverzita a funkcia zadržiavania vody v krajine. K jazeru vybudujú mólo, osadia lavičky a ďalší parkový mobiliár,“ objasnil s tým, že v areáli pribudne oplotenie a verejné osvetlenie. Nevyhnutnosťou je podľa neho aj kamerový systém. „V rámci stavebných prác zbúrame malé schátrané objekty a jeden z nich prerobíme na čitáreň,“ poznamenal.
Areál Borovej hory na sídlisku Podborová chce mesto premeniť na moderné oddychové miesto, plniť by malo úlohu malého parku.
