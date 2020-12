Zvolen plánuje hospodáriť s rozpočtom takmer 38 miliónov eur

Zvolen 24. decembra (TASR) – Mesto Zvolen plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 38 miliónov eur. Zabezpečiť chce i viacero investičných akcií, na ktoré využije vlastné zdroje i mimorozpočtové prostriedky. Návrh rozpočtu na rok 2021 schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Príjmy a výdavky sú na úrovni 37.457.560 eur, polovica výdavkov je určená na fungovanie základných a materských škôl, ktoré má mesto vo svojej správe. Z bežných výdavkov pôjde najviac peňazí na odvoz odpadu, čo je suma 1,5 milióna eur, rovnaká suma bude aj na financovanie mestskej hromadnej dopravy. Na zimnú a letnú údržbu mesta vyčlenili poslanci milión eur.



Kapitálové výdavky na budúci rok, ktoré budú na majetok mesta, predstavujú sumu 1,3 milióna eur. Najviac peňazí bude na opravu odborných učební v základných školách vo Zvolene (600.000 eur) a na rekonštrukciu Parku Jozefa Dekréta Matejovie (400.000 eur).



„Návrh rozpočtu prešiel jednohlasne. A to napriek tomu, že v ňom nachádzame len málo investícií, čo by za bežných okolností znamenalo spomalenie rozvoja nášho mesta. Nám sa však podarilo získať státisíce z eurofondov. Práve v budúcom roku tak môžeme pristúpiť napríklad k hlavnej časti prác na obnove predstaničného námestia,“ uviedla k rozpočtu na nový rok primátorka Zvolena Lenka Balkovičová. „Ak teda máme v roku 2021 pre pandémiu nového koronavírusu menej vlastných peňazí, môžeme si pomôcť práve tými európskymi,“ ukončila.



„Schválený rozpočet je nižší v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na svoj bežný chod Zvolen použije až 35.560.000 eur, teda 95 percent z celkových príjmov. Mesto sa rozhodlo šetriť najmä na svojom rozvoji,“ poznamenal pre TASR zvolenský mestský poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný s tým, že o tom svedčia najnižšie kapitálové výdavky za niekoľko rokov. „Kapitálový rozpočet počíta len so sumou 1.320.000 eur, z toho skoro milión sú prostriedky z eurofondov,“ spomenul.



Ako dodal, k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov na rozdiel od minulého roku tentoraz mesto nepristúpilo. Podľa neho je schválený rozpočet len v intenciách bežného fungovania mesta bez pridanej hodnoty. „Chýba mu strategická vízia, možnosti hľadania príležitostí a pomenovania optimalizačných opatrení. Úrad nehľadá ani iné zdroje zvyšovania príjmov rozpočtu v rámci legislatívne upravených možností, ako je napríklad poplatok za miestny rozvoj,“ zhrnul.



„Rovnako vedenie mesta dlhodobo odmieta využitie úverových zdrojov. V meste pritom chýba kúpalisko, mestská športová hala, rovnako tak investície do parkovania a miestnych komunikácií,“ podotkol a doplnil, že mesto nepredložilo rozumný investičný plán počítajúci s úverovými zdrojmi. „Schválený úverový rámec vo výške 12 miliónov eur chce mesto použiť pri veľkých investičných projektoch. Tie sú však v tomto volebnom období málo pravdepodobné,“ skonštatoval zvolenský poslanec.