Zvolen 9. januára (TASR) - Mesto Zvolen predáva štyri zničené byty pod Pustým hradom ako svoj prebytočný majetok. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že v súčasnosti sú obývané.



Dodal, že ich ponúkajú pre ich zlý technický stav, a tým pádom nutnosti rozsiahlych investícií. "Cena zodpovedá stavu, v akom sa nachádzajú. Každý z jednoizbových bytov mesto ponúka za sumu nižšiu ako 1000 eur," objasnil a spomenul, že bytovku postavili v roku 1900. V minulosti prešla rekonštrukciou, v súčasnosti je však podľa hovorcu značne poškodená.



O vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj bytov pod Pustým hradom informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke. Zároveň pripomína, že ponuky môžu záujemcovia predkladať do 23. februára. Pred súťažou sú však povinní zaplatiť mestu finančnú zábezpeku, neúspešným navrhovateľom ju potom vrátia.



V polovici 90. rokoch minulého storočia urobili kompletnú modernizáciu celého bytového domu na sídlisku Balkán. Má tri vchody a štyri nadzemné podlažia. Na prvom až štvrtom je 39 bytov. V dome nie sú osobné výťahy. Nosný systém je pozdĺžny, murovaný z keramických tehál. Deliace konštrukcie sú murované takisto z keramických tehál. "Krov je z dreva, je sedlový, nad vchodom číslo sedem je však zničený a neexistuje. Krytina je škridlová," uvádza oznámenie. Dopĺňa, že fasáda je z hladkej omietky a náteru, tiež však značne poškodená. Vstupné dvere do domu sú drevené a rovnako zničené "Dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny," zhrnula samospráva.