Prímestské linky vo Zvolene zabezpečí iný dopravca, nie SAD Zvolen

Zvolen 25. januára (TASR) - Prímestskú dopravu v meste Zvolen bude v prípade, že autobusy SAD Zvolen nebudú v najbližších hodinách opätovne premávať, od pondelka (27. 1.) zabezpečovať náhradný dopravca. Partnerom samosprávy však nebude SAD Zvolen, ale iný dopravný subjekt. Uviedla to primátorka Lenka Balkovičová.



"Je pre mňa nepredstaviteľné, aby autobusy v kraji zo dňa na deň jednoducho prestali jazdiť - ľudia sa predsa musia dostať do práce či k lekárovi. U nás sa to týka obyvateľov Lukového a Zolnej, ktorí cestujú prímestskými linkami namiesto MHD," uviedla na svojom facebookovom profile. "Určite sa nebudeme nečinne prizerať ich problému a od pondelka zabezpečíme dopravu podľa platného cestovného poriadku a za úhradu vo výške tarify našej MHD," dodala.



Na brífingu, ktorý sa v sobotu konal pred sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), poukázala aj na to, "aký komplikovaný subjekt je SAD Zvolen, ako sa s ním nedá rokovať a ako dohody s ním neplatia hneď na druhý deň".



Uviedla aj príklad z roku 2016, keď mesto v rámci eurofondov mohlo získať 15 nových autobusov a mohla byť prefinancovaná aj časť prevádzkových nákladov MHD vo Zvolene. "Vzhľadom na to, že projekt bol úspešný, mesto Zvolen predĺžilo so SAD Zvolen zmluvu o ďalších päť rokov s tým, že projekt bude realizovaný," priblížila. Podľa nej všetko bolo aj vysúťažené, skontrolované, peniaze boli postúpené na účet SAD, ale SAD zmluvu s dodávateľom autobusov nepodpísala a projekt sa nezrealizoval.



Aj preto SAD Zvolen teraz, keď došlo k tejto situácii, neoslovila, ale zabezpečila iného prepravcu. "Do vyriešenia situácie všetko prefinancujeme z vlastných zdrojov," doplnila.