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Zvolen sa aj naďalej pripravuje na obnovu Pustého hradu
Aktuálne pokračuje kontrola obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Autor TASR
Zvolen 20. augusta (TASR) - Mesto Zvolen sa aj naďalej pripravuje na obnovu Pustého hradu. Túto národnú kultúrnu pamiatku plánuje pretvoriť na lokalitu pre kultúrny turizmus. Aktuálne pokračuje kontrola obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). TASR o tom informovala hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Spresnila, že samospráva čaká na výsledky tejto kontroly a je súčinná s ÚVO. So zhotoviteľom prác, ktorý vzišiel z výberového konania, má mesto podľa nej podpísanú zmluvu. „Tá je platná, účinnosť však nadobudne až po doručení stanoviska z kontroly od Úradu pre verejné obstarávanie,“ objasnila s tým, že od toho sa odvíja aj začiatok stavebných prác.
Hovorkyňa ÚVO Simona Brejová vo štvrtok pre TASR potvrdila, že kontrola pokračuje. Keďže je to zákazka financovaná z prostriedkov Európskej únie, spadá pod sprostredkovateľský orgán ÚVO pre Program Slovensko. Doručená bola približne v polovici mája tohto roka. „Aktuálne platí, že prijímateľ, mesto Zvolen, bude vyzvaný na vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré si vyžiadajú v zmysle lehôt určitý čas,“ podotkla. Hrubý odhad ukončenia kontroly je podľa nej prvá polovica septembra.
Na projekt získala samospráva 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Programu Slovensko. Zahŕňa aj budovanie zázemia a služieb, ktoré na hrade doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na Hornom hrade a vežu na Dolnom hrade. Na kopci nad Zvolenom takisto vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.
Súčasťou Horného hradu bola kedysi aj kovolejárska dielňa, v ktorej sa vyrábali meče či hroty šípov. Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že jej replika bude obsahovať napríklad veľkú pec. Pripomenie prostredie, v ktorom pôsobili kováči. Stavba bude podľa neho praktická. „Návštevníci budú môcť jej priestory využívať napríklad na občerstvenie, čo sa hodí najmä v prípade nepriaznivého počasia,“ podotkol. V priestoroch hradného paláca na Hornom hrade vznikne trvalá expozícia nálezov. Podporí informovanosť návštevníkov a bude slúžiť ako prezentácia práce archeológov.
Spresnila, že samospráva čaká na výsledky tejto kontroly a je súčinná s ÚVO. So zhotoviteľom prác, ktorý vzišiel z výberového konania, má mesto podľa nej podpísanú zmluvu. „Tá je platná, účinnosť však nadobudne až po doručení stanoviska z kontroly od Úradu pre verejné obstarávanie,“ objasnila s tým, že od toho sa odvíja aj začiatok stavebných prác.
Hovorkyňa ÚVO Simona Brejová vo štvrtok pre TASR potvrdila, že kontrola pokračuje. Keďže je to zákazka financovaná z prostriedkov Európskej únie, spadá pod sprostredkovateľský orgán ÚVO pre Program Slovensko. Doručená bola približne v polovici mája tohto roka. „Aktuálne platí, že prijímateľ, mesto Zvolen, bude vyzvaný na vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré si vyžiadajú v zmysle lehôt určitý čas,“ podotkla. Hrubý odhad ukončenia kontroly je podľa nej prvá polovica septembra.
Na projekt získala samospráva 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Programu Slovensko. Zahŕňa aj budovanie zázemia a služieb, ktoré na hrade doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na Hornom hrade a vežu na Dolnom hrade. Na kopci nad Zvolenom takisto vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.
Súčasťou Horného hradu bola kedysi aj kovolejárska dielňa, v ktorej sa vyrábali meče či hroty šípov. Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že jej replika bude obsahovať napríklad veľkú pec. Pripomenie prostredie, v ktorom pôsobili kováči. Stavba bude podľa neho praktická. „Návštevníci budú môcť jej priestory využívať napríklad na občerstvenie, čo sa hodí najmä v prípade nepriaznivého počasia,“ podotkol. V priestoroch hradného paláca na Hornom hrade vznikne trvalá expozícia nálezov. Podporí informovanosť návštevníkov a bude slúžiť ako prezentácia práce archeológov.