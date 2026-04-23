Zvolen vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu nájomných bytov
Autor TASR
Zvolen 23. apríla (TASR) - Mesto Zvolen vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu nájomných bytov. Samospráva plánuje v prvej etape postaviť dva bytové domy v lokalite na Unionke. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 4.776.639 eur bez DPH.
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Oznámenie vo vestníku pripomína, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 15. mája. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková objasnila, že dva bytové domy chcú financovať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pri nich už mesto má aj stavebné povolenie. V prípade, že mesto bude pri žiadosti o dotáciu z ministerstva dopravy a žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania úspešné, v týchto dvoch bytovkách bude 54 bytov.
Ďalší bytový dom má mesto záujem postaviť s podporou eurofondov ako integrovanú územnú investíciu v rámci Územia udržateľného mestského rozvoja Zvolen. Hľadajú spôsoby na financovanie výstavby aj posledného bytového domu. Dokopy štyri nájomné bytové domy sú už naprojektované, vo výsledku vo Zvolene pribudne 90 bytov.
Mesto v súčasnosti disponuje tromi druhmi nájomných bytov. Vo vlastníctve má 378 bytov bežného a 66 nižšieho štandardu. Zvolen má aj 124 bytov osobitného určenia, z toho 109 je pre dôchodcov nad 65 rokov a 15 bytov je pre telesne postihnutých občanov.
Pšenáková poznamenala, že mesto nemá kapacity na to, aby dokázalo vyhovieť všetkým žiadateľom o nájomné byty. „Dopyt je vyšší ako ponuka. Týmto problémom sa však zaoberajú mnohé ďalšie samosprávy na Slovensku,“ reagovala. Vo Zvolene posledné nájomné byty stavali pred viac ako 12 rokmi. Aj preto sú v súčasnosti podľa nej poradovníky preplnené.
Do priamej správy mesta prešli v roku 2023 nájomné byty po súkromnej spoločnosti, ktorá ich predtým spravovala.
