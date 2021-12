Vo Zvolene zatiaľ nevedia, kedy sa začnú práce na križovatke na Rákoši

Zvolen 10. decembra (TASR) – Zatiaľ nie je známe, kedy sa začnú práce na výstavbe kruhovej križovatky na Rákoši vo Zvolene. Ako pre TASR uviedol viceprimátor Zvolena Vladimír Lupták, práce prechádzajú na investora stavby, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



Ako dodal, mestu sa podarilo vysporiadať pozemky a pripraviť všetky potrebné podklady k žiadosti o územné rozhodnutie. „To je dnes už právoplatné, investor tak môže podniknúť ďalšie kroky smerujúce k získaniu stavebného povolenia a samotnej výstavbe.“



Poslanec BBSK za okres Zvolen Ján Beljak pripomenul, že kraj koncom novembra vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre vybudovanie stavby. „Otváranie ponúk je naplánované na záver decembra. Keď bude obstarávanie úspešné, mohli by sme pristúpiť k vytvoreniu projektu, podľa ktorého sa neskôr bude stavať,“ zhrnul s tým, že poslanci schválili na rokovaní krajského zastupiteľstva sumu 500.000 eur na výstavbu križovatky. „Pripočítajme k nim 350.000 eur, ktoré už boli schválené v minulosti, spolu je to 850.000 eur vyčlenených na túto dôležitú križovatku z krajského rozpočtu,“ podotkol. Ak podľa jeho slov nevznikne žiadny nepredvídateľný problém, v budúcom roku by mohlo byť pripravené stavebné povolenie. „A rovnako v budúcom roku by mohla byť následne súťaž na zhotoviteľa samotných prác,“ ukončil Beljak.



Kruhová križovatka v časti Rákoš by mala vzniknúť na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska.