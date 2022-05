Zvolenská mliekareň investuje najmä do technológií, výzvy rezort víta

Zvolen 3. mája (TASR) – Aktuálne ceny energií, ako aj stále vyššie ceny materiálov potrebných na výrobu, robia momentálne najväčšie problémy spoločnosti Zvolenská mliekareň. Pre kompenzáciu zvýšených nákladov sa firma zapojila do výziev Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na odstránenie investičného dlhu či na kompenzáciu zvýšených energetických nákladov.



„Prihlásili sme tri projekty a zapojíme sa aj do ďalšej, už avizovanej výzvy,“ uviedol pre TASR riaditeľ Zvolenskej mliekarne Juraj Blada. Podľa neho podpora, ktorá aktuálne smeruje do mliekarenstva, pomôže zachovať či už stavy dojníc, alebo slovenských spracovateľov mlieka a výrobcov. „Otázne ale je, či bude dostatočná.“



Zvolenská mliekareň patrí medzi etablované spoločnosti v sektore spracovania mlieka a mliečnych výrobkov, počas svoje existencie niekoľkokrát menila majiteľov, od roku 2018 je späť v čisto slovenských rukách.



Podľa jej riaditeľa súčasné problémy doliehajú na spoločnosť viac ako tomu bolo počas pandémie nového koronavírusu. „Pandémia nás, našťastie, na začiatku takmer obišla, ceny dokonca klesali, ale teraz je presný opak, ceny idú výrazne nahor,“ konštatoval Blada.



Spoločnosť ročne vyrobí približne 6000 ton mliečnych výrobkov. Export pritom tvorí zhruba 50 percent. Zvolenské jogurty sa vyvážajú napríklad do Portugalska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Nemecka či do škandinávskych krajín.



Zvolenská mliekareň investuje neustále, a to najmä do nových technológií. Podľa Bladu každý rok ide do tohto segmentu viac ako jeden milión eur. Aktuálne firma zamestnáva asi 125 ľudí. „Za uplynulé dva roky sa počty zamestnancov výraznejšie nemenili,“ dodal riaditeľ.