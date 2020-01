Zvolenská prevádzka VZOR-u končí po vyše 70 rokoch

Zvolen 13. januára (TASR) - Výrobné družstvo VZOR, ktoré sa vo Zvolene, ale aj vo svojich prevádzkach v Brezne a Detve už niekoľko desaťročí zaoberá výrobou odevov a kartónových obalov, predáva zvolenský výrobný areál. O prácu už prišlo koncom uplynulého roka dohodou 31 ľudí.



Predaj areálu sa už objavil aj v ponuke realitnej kancelárie. Plocha s rozlohou 1770 štvorcových metrov (m2) je tam ponúkaná za 900.000 eur.



Podľa informácií z družstva v roku 2018 síce došlo k zlepšeniu výsledkov hospodárenia oproti predchádzajúcemu roku, a to vo všetkých organizačných zložkách, ale bez predaja budovy v Detve by družstvo opätovne z výroby dosiahlo záporný hospodársky výsledok.



"Neustále sa zvyšujúce náklady na mzdy, energie, výrazný nedostatok kvalifikovaných šičiek, kde je potrebné doplácať do minimálnej mzdy, a na druhej strane neochota obchodných partnerov zvyšovať ceny, či skôr naopak, tlak na ich znižovanie, mali na nás likvidačný vplyv," uvádza zdroj.



Družstvu ostáva ešte asi 70 pracovníkov v Brezne, kde sa vyrábajú pracovné odevy na export, a približne 15 ľudí je v prevádzke kartonáže v Detve.



VZOR bol ešte v minulých rokoch v rámci odevného priemyslu na Slovensku zaraďovaný medzi najväčších výrobcov pracovných, profesijných, voľnočasových odevov a dámskej konfekcie. V oblasti obalového sortimentu zabezpečuje výrobu priemyselných obalov z vlnitej a hladkej lepenky, kancelárskych potrieb, poťahovaných (luxusných) obalov.



Závod vznikol ešte v roku 1946 ako Robotodev, od roku 1952 bol výrobným družstvom a od roku 1962 dostal názov VZOR. Najväčší rozvoj zažilo družstvo v poslednom desaťročí minulého tisícročia, keď sa počty pracovníkov dostali takmer na číslo 700.