Zvolenskí poľnohospodári pre sucho evidujú výpadok produkcie kukurice

Zvolen 29. septembra (TASR) – Sucho počas leta sa výrazne dotklo stavu silážnej kukurice na Slovensku, zvolenskí poľnohospodári evidujú výpadok jej produkcie od 50 a viac percent. Pre TASR to uviedol riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) so sídlom vo Zvolene Branislav Horniak.



Pripomenul, že členské podniky RPPK vo väčšine už ukončili jej zber. Využívajú ju ako prvoradú krmovinu hlavne pre dojnice. Výpadok v produkcii silážnej kukurice je však podľa neho od podniku k podniku rôzny. Dodal, že pre jej nedostatok tak pristúpili k úprave kŕmnej dávky pre hospodárske zvieratá. Dôraz kládli hlavne na zabezpečenie produkcie mlieka pri čo najnižšom znížení jeho produkcie. Spomenul, že hľadajú aj náhradné zdroje pre kŕmnu dávku. "Situáciu by mohol aspoň trošku zmierniť v prípade priaznivého počasia zber lucerkových senáží," zhrnul s tým, že porasty po dažďoch sú pomerne v dobrej kondícii. V júli tohto roka Horniak informoval, že kukuricu prevažne na siláž mali zvolenskí poľnohospodári osiatu na 2132 hektároch.



Ako dodal, sóju mali podniky RPPK osiatu na ploche 376 hektárov. "Taktiež z doteraz zozbieranej plochy sóje môžeme konštatovať, že výpadok v úrodách je viac ako 50 percent," spresnil. Zdôraznil, že ešte nepozberaná plocha bude poľnohospodárom robiť značný problém pre posledné výdatné dažde.