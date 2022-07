Zvolenskí potravinári pre sucho čakajú výpadok produkcie kukurice

Zvolen 27. júla (TASR) – Sucho sa výrazne dotklo aktuálneho stavu kukurice na Slovensku, zvolenskí poľnohospodári predpokladajú výpadok jej produkcie od 50 do 60 percent. Pre TASR to uviedol riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) so sídlom vo Zvolene Branislav Horniak.



Pripomenul, že kukuricu majú osiatu na 2132 hektároch prevažne na siláž. "Je však aj jeden ešte horší faktor, že zrejme nebudú vytvorené šúľky na kukurici, a teda aj zozbieraná silážna hmota nebude mať požadované krmovinárske parametre," spomenul. Podľa neho tak hrozí skutočnosť, že podniky so živočíšnou výrobou nebudú schopné zabezpečiť zvieratám výživu. Doplnil, že je však aj ďalší činiteľ. "Druhé kosby plôch na seno budú možno na úrovni desať percent vzhľadom na to, že porasty na lúkach sú úplne suché," podotkol.



Ako dodal, sóju majú podniky RPPK osiatu na ploche 376 hektárov. "Výpadok úrody môže byť aj 80 percent a niektoré porasty budú zrejme zaorané ako na zelené hnojenie, čiže bez produkcie," pripustil. Zdôraznil, že také sucho ako v súčasnosti za posledné desaťročia v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva nezaznamenali. "A čo je ešte horšie, nevyskytujú sa ani výdatné ranné rosy, ktoré v minulosti aspoň čiastočne eliminovali vznikajúce suché dni," uzavrel Horniak.