Zvolenský Continental vyrobil za 13 rokov 100 mil. brzdových strmeňov

Zvolen 27. novembra (TASR) - Zvolenský závod spoločnosti Continental vyrobil v týchto dňoch 100-miliónty brzdový strmeň. K tomuto číslu prišiel po 13 rokoch od otvorenia závodu a spustenia výroby týchto automobilových komponentov.



Spoločnosť v stredu predstavila nielen proces, ktorý predchádzal výrobe jubilejného strmeňa, ale zároveň otvorila aj nový, plnoautomatizovaný sklad, ktorý postavila tento rok. Ide už o druhý logistický plnoautomatizovaný objekt, ktorý v areáli závodu pribudol od roku 2018.



"Do stavby oboch skladov sme investovali deväť miliónov eur, celková investícia do zvolenského závodu za uplynulé dva roky predstavovala však približne 50 miliónov eur," uviedol riaditeľ závodu Andreas Heinisch.



Obidve haly na nakladanie a vykládku výrobkov majú kapacitu 19.000 paletových miest. Na ich výrobu sa použilo až 900 ton ocele. Podľa Heinischa ostatné investície umožnia závodu zvýšiť výrobu brzdových strmeňov o tretinu na 18 až 20 miliónov kusov ročne.



Šéf firmy vyzdvihol aj úlohu zvolenského závodu v rámci celého holdingu, pretože sa stal modelovým závodom pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Prispôsobovať sa však v súčasnosti musia najmä zvýšeným požiadavkám na výrobu elektrických aut. Odberateľmi závodu sú zahraničné automobilky, rozbehnúť by sa mala však aj dodávka do slovenského závodu Land Rover.



Vedenie spoločnosti vníma aj súčasnú ekonomickú situáciu, čo sa už tento rok prejavilo na poklese objednávok o 13 percent. "Odzrkadlilo sa to aj na znížení počtu zamestnancov, ktorých máme medziročne o sto menej," pripomenul riaditeľ. Spoločnosť tak aktuálne dáva prácu 1200 ľuďom.



Continental je však jedna z firiem, ktorá v personálnej oblasti myslí na budúcnosť a už niekoľko rokov vychováva aj vlastných kvalifikovaných zamestnancov, a to na stredných školách prostredníctvom duálneho vzdelávania.