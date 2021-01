Zvolenský Kronospan chce novú výrobu, vzniknúť má 130 pracovných miest

Zvolen 25. januára (TASR) – Spoločnosť Kronospan Zvolen chce rozšíriť svoju výrobu o drevovláknité dosky s kapacitou 450.000 metrov kubických vyrobených dosiek ročne. Vyplýva to zo zámeru, ktorý továreň predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Vzniknúť by malo 130 nových pracovných miest.



Výstavba novej prevádzky umožní rozšíriť výrobný program závodu o drevovláknité dosky strednej hustoty, medzinárodne označované skratkou MDF (medium density fibreboard) v hrúbkovom rozmedzí od šesť do 38 milimetrov. Určené sú najmä pre použitie v nábytkárskom a stavebnom priemysle.



Podľa zámeru súčasná európska a svetová konkurencia spracováva vyššie objemy dreva a ponúka širší sortiment vyrábaných dosiek, ako je to vo zvolenskom Kronospan. „Zabezpečiť odbyt svojich výrobkov a byť konkurencieschopný aj po ekonomickej stránke vyžaduje nové investície do ďalšej výroby nových druhov výrobkov,“ pripomínajú s tým, že uskutočnením zámeru sa zvýši ekonomická udržateľnosť spoločnosti na európskych a svetových trhoch. „Výrobou nového produktu bude zabezpečené spracovanie domácej drevnej suroviny v komodite vlákninového dreva a opätovné zhodnotenie recyklovateľnej drevnej suroviny, ako sú palety, debne, piliarske odrezky a podobne,“ spomínajú. Príslušným orgánom pre činnosti, ktoré podliehajú povinnému hodnoteniu je Ministerstvo životného prostredia SR.



Investor chce novú výrobu umiestniť vo svojom areáli v priemyselnej zóne na východe mesta Zvolen. Začiatok výstavby plánuje do dvoch rokov po získanom právoplatnom stavebnom povolení. Zámer uvádza, že výstavba má byť ukončená do 18 mesiacov od jej začiatku. Predpokladané náklady na novú výrobu budú približne 120.000.000 eur.



Súčasná spoločnosť Kronospan nadväzuje na tradíciu drevárskej výroby vo Zvolene, kde na území súčasného závodu založili v roku 1946 spoločnosť Bučina. V roku 2003 sa Bučina stala súčasťou tejto nadnárodnej spoločnosti. Je výrobcom drevotrieskových dosiek, masívnych lepených dosiek a dekoračných impregnovaných fólií pre povrchovú úpravu dosiek na Slovensku.