ZVS holding otvoril v Snine novú linku na delostreleckú muníciu

Na snímke výroba tiel pre veľko-kalibrovú muníciu v zrekonštruovanej hale na výrobu 155 milimetrovej delostreleckej munície v spoločnosti ZVS holding v Snine v piatok 4. októbra 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Snina 4. októbra (TASR) - Spoločnosť ZVS holding v Snine otvorila v piatok novú linku na výrobu 155 milimetrovej delostreleckej munície. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda predstavenstva ZVS holding Pavol Čahoj a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Nová linka umožní firme ZVS holding v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšiť výrobu tiel pre veľkokalibrovú muníciu. Holding MSN GROUP v piatok začal i obnovu areálu bývalého podniku Chemko Strážske, kde bude vyrábať biomodulárne náplne pre veľkokalibrovú muníciu.Hodnota investície do rozšírenia výroby dosiahla 31,5 milióna eur. Celkovo tak bolo do sninskej prevádzky ZVS za posledné obdobie investovaných vyše 80 miliónov eur.Nový závod je vybavený modernými technológiami a pokročilými robotickými linkami. Ďalej boli automatizované vybrané časti výroby, zmodernizované a zrekonštruované výrobné priestory a taktiež sa výrazne zlepšilo zázemie, sociálne zariadenia a priestory pre zamestnancov. Vďaka modernému výrobnému závodu vytvorí ZVS holding v budúcnosti desiatky nových kvalifikovaných pracovných miest. Očakáva sa, že do roku 2026 sa vďaka novému závodu v Snine zvýši ročná produkcia delostreleckej munície kalibru 155 milimetrov na 360.000 kusov." uviedol predseda predstavenstva ZVS Pavol Čahoj.Od roku 2020 sa počet zamestnancov podniku ZVS holding v Snine zvýšil zo 75 na 180 a výhľadovo plánuje podnik navýšiť počet pracovných miest viac než dvojnásobne." uviedol minister obrany.Do výrobných kapacít a zázemia výrobných prevádzok ZVS holding investoval holding MSM GROUP spolu so skupinou CSG od roku 2023 celkom 50 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali predovšetkým do nákupu nových technológií, modernizácie výrobných priestorov a infraštruktúry a do zlepšenia podmienok pre zamestnancov. Okrem Slovenska realizuje MSN GROUP a skupina CSG výrobu veľkokalibrovej munície aj v Španielsku a v Srbsku.