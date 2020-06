Zväz vinárov: Slovensko dlhodobo bojuje s lacnými vínami z EÚ

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovensko dlhodobo bojuje s lacnými vínami z EÚ, pre krízu je však problém predať aj špičkové (prémiové) vína. Uviedla to výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.



"Dlhodobo tu bojujeme s lacnými vínami z EÚ. Na jednej strane tento stav zapríčiňujú (národné) dotácie, na druhej strane však západoeurópski vinári vedia automatizovane, bez zásahu ľudí, v maximálnom objeme produkovať hrozno. Ich priemerná úroda je na úrovni 10 až 20 ton na hektár. Na Slovensku je priemerná úroda 5 ton z hektára, a to hovoríme o priemere. To znamená, že niekto vyrába tri tony a niekto vyrába 10 ton na hektár. V tomto nedokážeme byť konkurencieschopní. To je jeden dôvod, prečo sú obrovské prebytky vína," priblížila.



Druhým, problematickým dôvodom je podľa nej aj to, že na trhu v EÚ "zostali stáť" prémiové vína. "A Slovensko je krajinou špičkových vín. Vieme, že nedokážeme vyrobiť maximálnu produkciu, nevieme urobiť 50 ton hrozna z hektára," informovala.



Slovenskí vinári však podľa jej slov vedia vyrobiť špičkové vína, ktoré sú oslavované aj na významných zahraničných výstavách. "Tým, že nedokáže predávať špičkové vína ani EÚ, napríklad aj Champagne má obrovské problémy s predajom, tak aj my budeme mať problémy s predajom. Každá krajina, napriek tomu, že je tu jednotná organizácia trhu s vínom, si prijíma vlastné opatrenia. Francúzsko bude úplne inak podporovať prebytky, inak to bude v SR," poznamenala.



Slovenskí vinári by podľa nej potrebovali vedieť, ako môžu postupovať pri riešení súčasnej krízovej situácie. "EÚ na tieto opatrenia vyčlenila prostriedky zo spoločnej organizácie trhu s vínom, ktoré už má Slovensko, bohužiaľ, vyčerpané na dva roky dopredu. My z nej financujeme reštrukturalizáciu vinohradov, aby boli viac konkurencieschopné. Vysádzajú sa nové odrody viniča, v nových sponoch, aby sa dosahovali úrody aspoň 10 ton hrozna z hektára. Tieto financie máme vyčerpané, nedokážeme nájsť ďalšie," upozornila.



Vinohrad podľa riaditeľky ZVVS nie je, žiaľ, ako pšenica, že sa o rok rozhodne pestovateľ pestovať niečo iné. "Vinohrady budujeme 30 rokov. Keďže neutešená situácia s vinohradmi je tu už dlho, niektorí vinohradníci sa rozhodli vinohrady vyklčovať, pretože nevidia ani morálnu podporu, ani nejaký prísľub do budúcnosti, že niekto chce, aby vinohradníctvo na Slovensku zostalo," dodala Kaňuchová Pátková.