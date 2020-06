Zvýhodnený úver so zárukou môžu podnikatelia využiť v troch bankách

Bratislava 29. júna (TASR) – Eximbanka SR podpísala dohodu o poskytovaní úverov s "antikorona zárukami" s ďalšími dvoma bankami. Slovenskí podnikatelia tak môžu využiť zvýhodnené úvery už nielen vo Všeobecnej úverovej banke, ale aj v Tatra banke a v Slovenskej sporiteľni. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo financií SR.



„Za týždeň od vyhlásenia výzvy sme podpísali dohody s troma najväčšími slovenskými bankami a evidujeme záujem aj od ďalších komerčných bánk. Vďaka nim tak budeme vedieť pokryť potreby čo najširšieho spektra podnikateľov," uviedla generálna riaditeľka Eximbanky SR Monika Kohútová.



Úvery s „antikorona zárukami" môžu pomôcť slovenským podnikom preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 a udržať zamestnanosť.



Úvery sú poskytované prostredníctvom komerčných bánk vo výške od dvoch miliónov eur do 20 miliónov eur s maximálnou ročnou úrokovou sadzbou 1,9 %. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti úveru, ktorý bude podniku odpustený, ak udrží zamestnanosť. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na financovanie svojich prevádzkových, ako aj investičných potrieb.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) podotkol, že Slovensko musí súčasnú krízu využiť aj na postupnú zmenu výrobnej základne. „Musíme sa odpútať od jednostrannej orientácie na výrobu áut smerom k produkcii a službám s vysokou pridanou hodnotou, z ktorej zisky zostanú predovšetkým na Slovensku. Aj na to sme vytvorili tento nástroj," povedal Heger.



Okrem Eximbanky SR spolupracuje s komerčnými bankami pri poskytovaní preklenovacích úverov pre podnikateľov aj Slovak Investment Holding. Úvery "antikorona záruka" a "antikorona záruka 2" sú určené pre malé a stredné podniky a banky ich poskytujú v maximálnej výške do dvoch miliónov eur.