SAP ukázal, ako podniková AI pomáha

Orlando, Bratislava, 21. mája (OTS) – Všadeprítomný AI asistent, ktorý dokáže predvídať potreby používateľov, rozšírená sieť agentov umelej inteligencie, ktorí pracujú naprieč systémami i odvetviami či operačný systém na vývoj AI. Inovácie, ktoré spoločnosť SAP predstavila na svojom výročnom podujatí Sapphire v americkom Orlande, demokratizujú prístup k podnikovej umelej inteligencii a môžu viesť k zvýšeniu produktivity až o 30 percent.„SAP prepája najvýkonnejší balík podnikových aplikácií s jedinečne bohatými dátami a najnovšími inováciami v oblasti umelej inteligencie, aby vytvoril pretrvávajúcu hodnotu pre zákazníka,“ hovoríSúčasťou AI asistenta od SAP, Joule, je akčný panel, postavený na technológii WalkMe. Tá študuje správanie používateľa naprieč aplikáciami. Joule tak v súlade s prísnymi etickými smernicami spoločnosti SAP pre umelú inteligenciu dokáže predvídať potreby používateľov ešte skôr ako sa objavia.Vďaka spolupráci s Perplexity a s využitím SAP Knowledge Graph teraz Joule dokáže okamžite odpovedať na otázky aj pomocou štruktúrovaných vizuálnych odpovedí, ako sú tabuľky a grafy. Používateľ sa napríklad môže opýtať nástroja, ako nedávne externé udalosti môžu ovplyvniť jeho podnikanie a získať prognózu na základe aktuálnych udalostí a zároveň vlastných biznisových údajov spoločnosti.Spoločnosť SAP taktiež predstavila rozšírenú knižnicu agentov Joule. Títo AI agenti pod taktovkou Joule pracujú naprieč systémami a odvetviami. Predvídajú, prispôsobujú sa a konajú autonómne, takže organizácie môžu zostať agilné v rýchlo sa meniacom svete. Využitie nájdu v oblastiach zákazníckej skúsenosti, riadenia dodávateľského reťazca, riadenia výdavkov, vo financiách a pri riadení ľudského kapitálu.Spoločnosť SAP predstavila aj operačný systém pre vývoj umelej inteligencie. AI Foundation poskytuje vývojárom jedno miesto na vytváranie, rozširovanie a prevádzkovanie škálovaných vlastných AI riešení. Robí to z nej prvý skutočný operačný systém pre podnikovú AI. Vďaka novému optimalizátorovi promptov, navrhnutému v spolupráci s AI laboratóriom Not Diamond možno navyše skrátiť prácu v komplikovaných prípadoch použitia z dní na minúty.Spoločnosť SAP tiež predstavila nové inteligentné aplikácie v SAP Business Data Cloud , z ktorých každá je vytvorená pre konkrétnu oblasť podnikania. Aplikácia People Intelligence tak napríklad optimalizuje výkon tímu. Využíva dáta o ľuďoch a ich zručnostiach na AI odporúčania.SAP okrem toho nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Palantir. Cieľom je uľahčiť spoločným zákazníkom migráciu do cloudu.Spoločnosť tiež predstavila balíčky SAP Business Suite. Sú určené pre zákazníkov, ktorým zjednodušia zavádzanie cloudových nástrojov SAP pri riešení ich konkrétnych obchodných výziev. Súčasťou týchto balíčkov je SAP Build, takže organizácie si môžu aplikácie prispôsobovať tak, aby vyhoveli ich jedinečným potrebám.Spoločnosť SAP predstavila aj nové riešenie, ktorá zákazníkom umožní prejsť do cloudu rýchlejšie. Vychádza z Joule a ďalších riešení spoločnosti, vrátane SAP Signavio a SAP LeanIX.Viac informácií nájdete v príručke 2025 SAP Sapphire Innovation Guide