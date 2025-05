Zvýšené clá EÚ zasiahnu samotnú Európu, varujú ruskí producenti hnojív

Moskva 22. mája (TASR) - Zvýšenie ciel Európskej únie (EÚ) na hnojivá z Ruska zasiahne samotnú Európu a povedie k prudkému nárastu svetových cien potravín, čo sa dotkne najchudobnejších krajín, vyhlásilo vo štvrtok Ruské združenie výrobcov hnojív (RAPU). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Toto rozhodnutie Európskej komisie v prvom rade nediskriminuje ruských vývozcov, ale poľnohospodárov a spotrebiteľov poľnohospodárskych výrobkov v samotnej EÚ. Práve oni ponesú plné bremeno finančných nákladov spojených s netrhovými krokmi na obmedzenie hospodárskej súťaže,“ uviedla asociácia. Zvýšené clá povedú podľa združenia k prudkému nárastu medzinárodných cien potravín, čo sa dotkne predovšetkým najchudobnejších rozvojových ekonomík.



Ruskí výrobcovia budú naďalej rozvíjať spoluprácu s partnermi v iných regiónoch sveta, uviedla ďalej asociácia. V roku 2024 podľa jej údajov smerovalo 76 % celkového vývozu ruských minerálnych hnojív do spriatelených krajín, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 69 %.



Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok schválili návrh Komisie na zvýšenie ciel na viaceré hnojivá a poľnohospodárske výrobky z Ruska a Bieloruska. Schválený text, za ktorý zahlasovalo 411 poslancov, 100 bolo proti a 78 sa zdržalo hlasovania, stanovuje clo vo výške 6,5 % na hnojivá dovážané z Ruska a Bieloruska plus poplatok vo výške 40 až 45 eur za tonu na obdobie rokov 2025 - 2026. Tieto poplatky sa do roku 2028 postupne zvýšia na 430 eur za tonu.