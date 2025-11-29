< sekcia Ekonomika
Zvýšené dane zredukovali zisk Transnefti, klesol o takmer desatinu
Autor TASR
Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský prevádzkovateľ ropovodov Transnefť zaznamenal za 3. kvartál pokles čistého zisku a nižší zisk vykázal aj za deväť mesiacov tohto roka. Dôvodom je podľa firmy zvýšená daňová záťaž. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS.
Transnefť v závere tohto týždňa oznámil, že v období od júla do konca septembra dosiahol čistý zisk 79,3 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,01 miliardy USD (873,25 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 3,3 %.
Za deväť mesiacov roka predstavoval čistý zisk spoločnosti, ktorá prevádzkuje väčšinu ropovodov v Rusku, 232,7 miliardy rubľov. V medziročnom porovnaní tak zisk klesol o 7,7 %. Firma uviedla, že vývoj čistého zisku ovplyvnili najmä vyššie dane, ktoré začali platiť od tohto roka.
Na to poukázali údaje o zisku pred zdanením. Za obdobie od januára do konca septembra dosiahol tento zisk 312,2 miliardy rubľov, čo medziročne predstavuje rast o 9 %. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol o 4 % na 450 miliárd rubľov.
Tržby spoločnosti Transnefť vzrástli, a to ako v samotnom 3. štvrťroku, tak za deväť mesiacov roka. V 3. kvartáli sa zvýšili z 344,6 miliardy na 360,3 miliardy rubľov a za deväťmesačné obdobie dosiahli 1,08 bilióna rubľov, čo predstavuje rast o 1,7 %.
(1 EUR = 1,1566 USD)
