Zvýšené napätie medzi USA a Iránom znížilo cenu zlata
Autor TASR
Londýn 13. apríla (TASR) - Cena zlata v pondelok mierne klesla po tom, ako neúspešné rokovania medzi USA a Iránom posilnili ceny ropy a zvýšili obavy zo zrýchlenia inflácie. To znižuje šance, že americká centrálna banka pristúpi v tomto roku k zníženiu úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred poludním 4719,54 USD (4030,01 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,6 %. Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex klesol o 1 % na 4741,70 USD/unca.
Americká armáda v nedeľu (12. 4.) oznámila, že v pondelok začne s blokádou iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive. Podľa nej budú môcť cez Hormuzský prieliv prejsť iba lode, ktoré neplávajú z alebo do Iránu. USA to uviedli potom, ako informovali, že dohodu s Teheránom sa dosiahnuť nepodarilo. Iránske ozbrojené sily však na oznámenú blokádu reagovali, že akékoľvek vojenské plavidlo v Hormuzskom prielive bude považované za porušenie dvojtýždňového prímeria a Irán na to bude rozhodne a tvrdo reagovať.
„Tým, že cez víkend nedošlo k dohode medzi Iránom a USA, riziko eskalácie konfliktu sa opäť zvýšilo. To znamená riziko vyšších cien ropy a agresívnejší prístup americkej centrálnej banky (k úrokovým sadzbám),“ povedal Zaín Vawda, analytik zo spoločnosti OANDA.
Pravdepodobnosť, že americká centrálna banka zníži na poslednom decembrovom zasadnutí úrokové sadzby minimálne o 25 bázických bodov, stanovili trhy v pondelok na 16 %. Deň predtým dosahovala pravdepodobnosť takéhoto kroku 21 %.
(1 EUR = 1,1711 USD)
