Zvýšenie amerických ciel na čínske dovozy sa predbežne odkladá

Washington 30. júla (TASR) - Plánované zvýšenie ciel v USA na celý rad produktov z Číny vrátane elektrických vozidiel a ich batérií, počítačových čipov a zdravotníckych výrobkov sa odkladá najmenej o dva týždne, oznámil v utorok úrad amerického obchodného zástupcu (USTR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nové clá mali podľa pôvodného plánu administratívy prezidenta Joea Bidena vstúpiť do platnosti 1. augusta. USTR odklad účinnosti vysvetlil množstvom pripomienok, ktoré sú stále predmetom posudzovania. Konečné rozhodnutie by mal oznámiť neskôr budúci mesiac. Biden sa v máji rozhodol zachovať clá, ktoré zaviedol jeho republikánsky predchodca Donald Trump. Zároveň oznámil nové reštriktívne opatrenia vrátane štvornásobného zvýšenia dovozných ciel na čínske elektrické vozidlá na viac ako 100 % a zdvojnásobenia ciel na počítačové čipy na 50 %.



Spojené štáty investujú stovky miliárd dolárov do transformácie svojej ekonomiky s cieľom rozvíjať domáci priemysel elektrických vozidiel, solárnu a veternú energiu a ďalšie nové odvetvia. Washington argumentuje, že Peking v týchto oblastiach uplatňuje štátnu politiku vytvárania nadmerných kapacít, čím ohrozuje životaschopnosť amerických podnikov.



Ohlasované nové clá sa týkajú dovozu čínskeho tovaru v hodnote 18 miliárd dolárov (16,64 miliardy eur) vrátane ocele a hliníka, polovodičov, elektrických vozidiel, kritických nerastov, solárnych článkov alebo žeriavov.



USA v roku 2023 doviezli z Číny tovar v hodnote 427 miliárd USD, zatiaľ čo americký vývoz do druhej najväčšej svetovej ekonomiky mal hodnotu 148 miliárd USD. Táto nerovnováha vo vzájomnom obchode pretrváva už desaťročia a vo Washingtone sa stáva čoraz citlivejšou témou.



(1 EUR = 1,0817 USD)